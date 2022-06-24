Alanya’nın “Sağlık turizmi” atağı

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Alanya’nın sağlık turizmi potansiyelini Azerbaycan’da 65 ülkenin temsilcisine anlatıyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olmak üzere 6 bakanlığın desteğiyle 3 kez yapılan Sağlık Turizmi Fuarı Hestourex’in 4’üncüsü 2326 Haziran tarihleri arasında Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ALSTUD) öncülüğünde, OHSAD‘ın ev sahipliğinde Bakü Expo Center Crystal Hall’da yapılıyor. Organizasyon dünya sağlık otoriteleri tarafından 2022 yılının en büyük sağlık turizmi etkinliği olarak gösteriliyor. Fuara Alanya’dan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), ALSTUD, Başkent Hastaneleri, Alanya Yaşam Hastanesi, Modern Saraylar Resort Hotel ve M2 Expat Alanya Sağlık Danışmanlığı kurumlarının yetkilileri yer alıyor.



“Her alanda Alanya’yı tanıtıyoruz”

Devam eden fuarla ilgili değerlendirmede bulunan ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, şunları söyledi:

“Dünyayı sarsan korona virüs ve pandemi süreci sonrasında yeni yaşam düzeninde kartlar yeniden dağıtılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından döviz kazandırıcı hizmet desteği çerçevesinde desteklenen Hestourex’in önemi de yeni süreçte çok daha yüksek değere sahip. Burada sağlık turizmi partnerleri etkileşim içinde iş geliştirme ve çözüm ortaklığı fırsatı yakalıyor. Fuarda 22 Avrupa ülkesi başta olmak üzere 65 ülkeden katılımcı yer alıyor. Alanya’da sağlık turizmi her geçen yıl daha da güçleniyor. Devlet ve özel kurumların yatırımları sağlık turizmi alanında Alanya’nın elini güçlendiriyor. Turizmin her alanında tanıtımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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