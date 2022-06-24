Başkan Tütüncü: “Dünyanın en büyük hazinesi çocuklarımız”

Antalya Sağlıklı Yaşam Derneği’nin (SAYAD) piknik programında çocuklarla bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu dünyanın en büyük hazinesi çocuklarımız ve onların mutluluklarıdır” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Gönül ElçileriSAYAD piknik programına katıldı. Macera Ormanı’nda düzenlenen programda Başkan Tütüncü, çocuklar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı. Etrafını çeviren çocuklarla sohbet ederken “Burada olmaktan mutlu musunuz?” sorusuna; çocuklardan “Çok mutluyuz” cevabını alan Başkan Tütüncü, “Bu dünyanın en büyük hazinesi sizler ve siz çocuklarımızın mutluluğudur” dedi.



Çocuklar gün boyu gönüllerince eğlendi

Hayatın en büyük mutluluklarından birinin de beraber geçirilen güzel dakikalar olduğunu belirterek sözlerine devam eden Başkan Tütüncü, “Birbirimize sevgiyle sarılmaya devam edeceğiz. SAYAD siz çocuklarımıza çok güzel bir ortam hazırladı. Birbirimize sevgiyle sarılalım diye. Sizlerin mutluluğunu görmek benim de yorgunluğumu geçiriyor. Ben sizlerin kalplerindeki sevgiyle besleniyorum. Gözlerinizdeki sevincin ışıltıları ile besleniyorum. Sizler benim en önemli varlığımsınız“ diye konuştu. SAYAD Başkanı Bahattin Bayraktar’ın da katıldığı piknik programında çocuklar müzik eşliğinde, gün boyu gönüllerince eğlendiler.

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