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Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimliği parmak izinden belirlendi

İHA

Otobüsün çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Üzerinden kimlik çıkmayan sürücünün kimliği parmak izinden belirlendi

Antalya’da tünel içinde yolcu otobüsünün çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, Alanya ilçesi MersinAntalya D400 karayolu üzerinde tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir otobüs firmasına ait Gökhan K.'nin kullandığı 48 DG 234 plakalı yolcu otobüsü, aynı güzergahta ilerleyen motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün parmak izinden Fatih Fidan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemelerinin ardından Fidan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere belediye morguna kaldırıldı. Yolcu otobüsünde bulunan vatandaşlar ise olay yerinde bir süre bekledikten sonra bir başka araçla seyahatlerine devam etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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