Rektör Özkan: “Üniversiteler, ülkelerin iş birilikleri içerisinde en değerlilerden birisi olacak” Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Rus akademik heyeti ağırladı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, coğrafi yakınlığı kullanarak Rusya ile her alanda iş birliklerinin artırılması gerektiğini söyleyerek, “Ülkelerinde eğitimlerinde ve kalkınmalarında önemli yer edinmiş olan üniversiteler de bu iş birlikler içerisinde en değerlilerinden birisi olacaktır”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rusya’dan gelen akademik heyeti ağırladı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra Rus Federasyonu Başkanı altında Rus Dış Ticaret Akademisi (RFTA) Rektörü Prof. Dr. Sergey Sinelnikov, Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Direktörü Larisa Taradina, Uluslararası Departman Başkanı Irina Shkolyar, Türkiye Koordinatörü Rashid Mustafazade katıldı. Ziyarette akademik iş birliği konuşuldu.



Sağlık turizmi vurgusu

Konuklarına Akdeniz Üniversitesi hakkında bilgiler veren Rektör Özkan; ziraat, turizm, mühendislik, teknoloji, hukuk, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri alanlarında eğitimler veren fakültelere sahip olduklarını kaydetti. Ayrıca organ naklindeki başarısı ve dünyada ilk olan kadavradan rahim nakli, Türkiye’nin ilk yüz ve kol nakli gibi operasyonların da katkısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nin Avrupa’nın önde gelen merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Rektör Özkan, Rusya’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeden hastaların tedavi için geldiğini söyledi.



“İş birliklerimizi artırmalıyız”

Rusya ile aynı coğrafyada bulunduklarını söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bu coğrafi yakınlığı da kullanarak her alanda iş birliklerimizi artırmalıyız. Ülkelerinde eğitimlerinde ve kalkınmalarında önemli yer edinmiş olan üniversitelerin de bu iş birlikler içerisinde en değerlilerinden birisi olacaktır. Antalya’da özellikle çok fazla yaşayan Rus vatandaşı da var. Rusya’dan gelen öğrenciler de bu anlamda büyük bir keyifle eğitim göreceklerdir. Online eğitim altyapımız çok güçlü, bu anlamda hemen online eğitime başlayabiliriz. Erasmus, Erasmus Plus programlarımız da var. Rusya bizim öğrencilerimiz için çok cezbedici bir yer bu yüzden buradan birçok öğrencinin oraya gideceğini düşünüyorum. Sizlerle eğitim, bilim ve sanat alanında iş birlikleri yapmak bizleri onurlandırır” şeklinde konuştu.



Rusya’da Türkçe eğitimi

Üniversitesi ile ilgili bilgiler paylaşan Rus Dış Ticaret Akademisi (RFTA) Rektörü Prof. Dr. Sergey Sinelnikov da üniversitelerinde Rusça ve İngilizcenin yanı sıra yeni eğitim döneminde Türkçe dil öğretiminin de gerçekleştirildiğini söyledi. Ziyaretlerinin amacının iş birliğini artırmak olduğunu söyleyen Rektör Sinelnikov, “Geleneksel iş birliklerimiz arasında öğrenci değişim programları, bilimsel konferanslar, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin staj imkanı, çift diploma programları konusunda iş birlikleri yapabiliriz. Tıp Fakültenizin güçlü olduğunu göz önünde bulundurarak bu alanda da biz de bulunan sağlık işletmeciliği alanında da iş birlikleri gerçekleştirebiliriz. Sosyo ekonomik alanda iş birliğimizin kurulması bizim için önceliklidir. Birçok üniversite ile iş birliklerimiz mevcuttur. Sizinle iş birliği de bizleri mutlu edecektir” dedi. İki rektör tarafından iş birliği protokollerinin en kısa zamanda gerçekleştirilmesi dileğiyle sonlandırıldı.

