Rüzgarın sürüklediği paraşütte mahsur kalan Rus anne ve kızları kurtarıldı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürat teknesine bağlı paraşüte binen Rus uyruklu anne ve 2 kız çocuğu, rüzgarın etkisiyle sahile doğru sürüklenince havada askıda kaldı. Anne ile çocukları, sahildeki başka bir otelin su sporları çalışanları ve turistlerin yardımıyla aşağı indirildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelin sahilinde meydana geldi. Sahildeki su sporları merkezine giden Rus anne ve 2 kızı, bir sürat teknesine iple bağlı paraşütün havalandığı bir aktivite olan 'parasailing' yapmak istedi. Sürat teknesiyle denize açılan anne ve kızları, bir süre sonra paraşüte binerek havalandı. Bu sırada paraşütün bağlı olduğu tekne rüzgarın da etkisi ile kıyıya doğru sürüklendi. Bu sırada olayı gören başka bir otelin su sporları çalışanları ile sahildeki turistler, paraşütün halatına ip atıp tutarak, anne ve 2 kızını sahile indirmeyi başardı. Korktukları için sürekli ağlayan anne ve çocukları, su sporları çalışanlarınca sakinleştirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

'10 DAKİKA HAVADA ASKIDA KALDILAR'

Görgü tanığı su sporları işletmecisi Koray Karcı, "Dün saat 15.00 sıralarında Rus anne ve 2 kızı, paraşüte bindi. Paraşüt havalandıktan sonra tekne, rüzgarın etkisi ile diğer otelin sahiline doğru sürüklendi. O sırada paraşütün halatına kancalama sistemiyle ip attım. Bu ipi, sahildeki su sporları çalışanları ve turistlerin de yardımı ile çekerek anne ve 2 kızını sahile indirdik. Turistler, 10 dakika kadar havada askıda kaldı. Kendilerinde hiçbir şey yok ama çok korktular. Çok tedirgin oldular. Anne sürekli ağlıyordu, diğer arkadaşlarla sakinleştirdik. Daha sonra otellerine götürdük. Olay anında sahilde bulunanlar, bizi alkışladı ve teşekkür etti. Bu olayın mutlu sonla bitmesi hepimizi sevindirdi" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2022-06-24 16:35:06



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