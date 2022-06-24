Antalya'da 'yaz yağmuru' günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da aniden bastıran yaz yağmuru günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa süreli de olsa şiddetli sağanak ve rüzgarda ağaç devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

Yaz aylarının gelmesiyle Antalya'da sıcak hava kendisini gösterirken, bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde kısa süreli de olsa yerini sağanağa bıraktı. Akşam saatlerinde kent merkezinde sağanak halindeki yağmura yakalananlar zor anlar yaşarken, yollarda su birikintileri oluştu. Yağmurdan dolayı trafikte aksamalar oldu; kurulan semt pazarında ise pazarcılar zor anlar yaşadı. Yağmurla birlikte hem müşteriler hem de pazarcılar şemsiyelerin altında kendilerini korumaya çalıştı. Sağanakla birlikte rüzgarın da etkisiyle tarihi Kaleiçi'nde bir ağaç devrildi. Ekipler devrilen ağacın dallarını topladı.

Şiddetli sağanakta çocuklar ise kendilerini yola atarak anın tadını doyasıya çıkardı. Yağmur suyuyla oluşan birikintide 8 çocuktan 2'si denizde yüzer gibi kendilerini suya atarak eğlendi. 5 dakika süren sağanak sonrası güneş tekrar yüzünü gösterdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2022-06-24 19:56:39



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