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Hem intihara teşebbüs etti hem de tartıştığı gençten özür diledi AVM'nin korkuluklarına çıkan şahıs yürekleri ağza getirdi Meraklı kalabalık polisin uyarılarına rağmen görüntü almaya devam etti Korkuluktaki şahıs, yoldan gecen çifte laf atınca kısa süreli tartışma yaşandı

İHA

Hem intihara teşebbüs etti hem de tartıştığı gençten özür diledi AVM'nin korkuluklarına çıkan şahıs yürekleri ağza getirdi Meraklı kalabalık polisin uyarılarına rağmen görüntü almaya devam etti Korkuluktaki şahıs, yoldan gecen çifte laf atınca kısa süreli tartışma yaşandı

Antalya’da bir AVM’nin dış cephe korkuluk demirlerinde intihar girişiminde bulunan şahıs, yoldan geçen bir gence hakaret edince gergin anlar yaşandı. Şahıs 1 saatlik çalışmanın ardından polis ekiplerince ikna edilirken, meraklı kalabalık o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.45 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'ndeki Özdilek AVM’de meydana geldi. Ailevi nedenler nedeniyle bunalıma girdiği iddia edilen Yusuf Ç., AVM’nin içinden yan bölümdeki korkuluk demirlerine geçti. Şahsı demirlerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tişörtünü çıkaran şahsın, demirler üzerinde bir ileri bir geri, yukarı aşağı inip çıkması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Polis ekipleri şahsı ikna edemeyince olay yerine müzakereci çağrıldı. Meraklı vatandaşlar ise olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüleme yarışı içine girdi. Polis ekipleri meraklı vatandaşları sık sık uyarmak zorunda kaldı. Polis ne yaptıysa kalabalık kısa süre sonra yeniden toplandı. Bu kez vatandaşlar yandaki park içinden izlemeye devam etti. Yusuf Ç.’nin yoldan geçen bir gence laf atması nedeniyle kısa süreli tartışma çıktı. Yusuf Ç., 'özür diledim' demesine rağmen yanında sevgilisi bulunan genç, 'laf atma o zaman' diyerek şahsa tepki gösterdi. Genç, sevgilisi tarafından güçlükle sakinleştirildi. Bir süre sonra sundurmanın üzerine geçen Yusuf Ç.’yi ikna etmek için müzakereci uzun uğraşlar verdi. Verilen kolayı içen ve yürürken zaman zaman düşme tehlikesi geçiren şahıs yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından ikna edilen şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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