Site havuzundan bulaşacak hastalıkta yönetim tazminat ödeyebilir

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, "Site havuzlarından el-ayak hastalığı, lejyonella, salmonella gibi bakteriyel, ishal yapıcı etkileri olan hastalıklar yayılabiliyor. Site havuzuna girilmesinden, denetiminden, temizliğinden, site yönetimi sorumlu. Site yönetimi, her hafta tahlillerini yaptırmak zorunda. Şikayet halinde site yönetimi cezalandırılabilir, tazminat ödemek zorunda kalabilir" dedi.

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu üyeleri, yaz ile birlikte site ve otellerin yüzme havuzlarının temizlik ve denetimi hakkında rapor hazırladı. Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut moderatörlüğündeki toplantının ardından hazırlanan 'Havuzların Temizliği ve Denetimi' adlı raporda, yüzme havuzlarından bulaşabilecek hastalıklara dikkat çekildi.

'SORUMLULUK SİTE YÖNETİMİNDE'

Raporda, lejyonella, sarılık ve mantar gibi birçok hastalığın havuzdan geçebileceği vurgulandı. Havuz denetiminin öneminin anlatılan raporda, otel havuzlarının Sağlık Bakanlığı'nca denetlendiği belirtildi. Ticari amaçlı kullanılmayan site, konut havuzlarının denetiminin bakanlık ve belediye sorumluluğunda olmadığı aktarılan raporda, şu görüşlere yer verildi:

"Site ve konut havuzları hiçbir kurum tarafından denetlenmemektedir. Site havuzları ile ilgili bütün sorumluluk site yönetimine verilmiştir. Havuzda oluşabilecek bir hastalıktan direkt site yönetimi sorumlu tutulup, cezalandırılabilmektedir. Bu nedenle site yönetimleri, havuzların temizliği için belirli aralıklarda numune aldırıp, analizi yaptırmak zorundadır."

'YENİ BİR UYGULAMA GELİŞTİRİLMELİ'

Site havuzlarının kontrolü ve denetimi için yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu kaydedilen raporda, "Antalya'da bulunan bütün havuzların etkin denetimi için yeni bir uygulama geliştirilmelidir. İklim değişikliği nedeniyle kuraklık tehlikesine karşı, havuz yapımında belediyelerce kriterler getirilmelidir. Yeni hastalıkların olası artışının olabileceği göz önüne alındığında, bu sorunun hastalıklar yayılmadan çözülmesi gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

'HER HAFTA TAHLİL YAPILMALI'

Site yönetiminin sorumluluklarını anlatan Dr. Ozan Uzkut, şunları söyledi:

"Site havuzlarından el-ayak hastalığı, lejyonella, salmonella gibi bakteriyel, ishal yapıcı etkileri olan hastalıklar yayılabiliyor. Bazıları ölümcül olabilir. Site havuzuna girilmesinden, denetiminden, temizliğinden, site yönetimi sorumlu. Site yönetimi her hafta analiz yaptırmazsa, bu hastalıklar ürer ve insanlar hasta olursa; site yönetimi sorumludur. Şikayet halinde site yönetimi cezalandırılabilir, tazminat ödemek zorunda kalabilir. Otel havuzları, Sağlık İl Müdürlüğü'nce denetleniyor. Birçok sitede bulunan havuzların denetimini, site yönetimi ve özel laboratuvar şirketleri gerçekleştiriyor. Site havuzlarında tedbir alınmazsa, hastalık bulaşırsa, şikayet halinde site yönetimi büyük tazminat ödeyebilir. Site yönetimi her hafta tahlillerini yaptırmak zorunda." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2022-06-26 10:39:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.