Enerji ve iklim eylem planına doğru

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı’nda, Antalya’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerlerin başında geldiğini belirterek bu alanda her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Muratpaşa Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı Çalıştayı, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) konferans salonunda yapıldı. İki oturum halinde gerçekleşen çalıştaya kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve belediyenin ilgili müdürlükleri katıldı.

Çalıştayın açılışına Zoom üzerinden bağlanan Başkan Uysal, Antalya’nın iklim değişikliğinden en fazla etkilenen yerlerin başında geldiğini söyledi. Başkan Uysal, “Hem bitki örtümüz değişiyor hem deniz canlıları tablomuz hem de su tablomuz vahim bir şekilde değişiyor. İklim krizi ve çevre sorunları alanında yerel yönetim olarak iş birliğine açık olduğumuzu, hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Tüm gün devam eden çalıştay, Muratpaşa’da iklim değişikliği ve bunun etkilerine karşı azaltım ve uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirleme ve planlama amaçları doğrultusunda gerçekleşti. Çalıştay, Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden Doç. Dr. Ayça Erdem Ünşar ve Doç. Dr. Güray Doğan yöneticiliğinde 2 oturumdan oluştu. Çalıştayın ardından Muratpaşa Belediyesi Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) hazırlanacak.

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