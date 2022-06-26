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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez Belediye sultanlarını arıyor

İHA

Kepez Belediye sultanlarını arıyor

Lig atlama hedefi olan Kepez voleybol takımı , potansiyeli olan 16 ile 18 yaş arası kızları testlere davet etti.
Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün 2'inci ligdeki kadın voleybol takımı, üst liglere çıkma hedefiyle yetenekli kızları testlere davet etti. Turgut Özal Spor Salonu’nda 29 ve 30 Haziran'da saat 11.00'de, 2006, 2007 ve 2008 doğumlu kızlara yeteneklerini tartacak maçlar yaptırılacak. Bu maçlarda kulübün tüm voleybol antrenörleri hazır bulunacak.
Sporcu geçmişine bakılacak
Kepez'in 4 bir yanında asılan billboardlarla bu çağrısını yapan kulüp, sadece A takımına değil, alt takımları için de yetenek taraması yapıyor. Kayıt formunu doldurup başvuran kızların boyuna ve sporcu geçmişine bakacaklarını belirten Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Altıntaş, “A takımda oynayabilecek potansiyeli olan, üst liglere çıkmak isteyen kızlarımızı bekliyoruz” dedi.

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