Finike’nin kanalizasyon sorunu çözülüyor

Finike’nin yıllardır devam eden kanalizasyon ve alt yapı sorununu gidermek için düğmeye basan Antalya Büyükşehir Belediyesi, çalışmaların yüzde 23’lük bölümünü tamamlandı. Yaklaşık 41 milyon liralık alt yapı projesiyle 7 mahallenin kanalizasyon sorununu çözülecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün “Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde inşaat çalışmaları hızla sürüyor. Projede 25.6 kilometre kanalizasyon şebeke hattı, 4.8 kilometre evsel bağlantı imalatı, 10 adet atık su terfi merkezi ve bu merkezlere ait 4 kilometre uzunluğunda basma hattı yapılacak.



7 mahalleyi kapsayan proje

Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler ProjesiII çerçevesinde Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi çerçevesinde ihale edilen "ASAT3W9 Finike Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı yaklaşık 41 milyon TL’ye mal olacak. Finike’nin Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle, Yeni Mahalle, Karşıyaka ve Kızılca mahallelerini kapsayan proje tamamlandığında yıllardır ilçenin en büyük sorunlarından biri olan kanalizasyon ve alt yapı sorunu çözüme kavuşacak.



Alt yapı sorunu çözülecek

27 Ocak 2022 tarihinde başlanan projede Sahilkent Mahallesi 137 Sokakta palplanjlı imalat, Karşıyaka Mahallesi 614 Sokak’tan Şube Sokak’a inen merdivende şebeke hattı imalatı, İskele Mahallesi Yayla Bulvarı’nda şebeke hattı imalatı, Kale Mahallesi Setur Marina içerisinde şebeke hattı imalatı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Finike’nin yoğun yerleşiminin olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve Finike Devlet Hastanesi başta olmak üzere resmi kurumlarda yaşanan altyapı problemleri de son bulacak.



Finikeliler çalışmalardan memnun

Çalışmalardan son derece memnun olan Finike halkı, yıllardır kanalizasyon sorunu yaşadıklarını, koku sorunu olduğunu belirterek Finike’yi sağlıklı bir alt yapıya kavuşturacak olan Antalya Büyükşehir belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

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