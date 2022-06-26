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Başkan Böcek: “Abdal Musa’nın sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik”

İHA

Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi'nde düzenlenen 17. Uluslararası 38. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri'nin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Abdal Musa'nın sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik. Onların öğretisiyle bu topraklarda huzur ve kardeşliği yaşatmaya, adaletin hakkın ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Böcek: “Abdal Musa’nın sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik”

Elmalı ilçesi Tekke Mahallesi’nde düzenlenen 17. Uluslararası 38. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri’nin açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Abdal Musa’nın sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindik. Onların öğretisiyle bu topraklarda huzur ve kardeşliği yaşatmaya, adaletin hakkın ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde Elmalı Belediyesi ve Tekke Köyü Abdal Musa Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 17. Uluslararası 38. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri’nin resmi açılışı yapıldı. Açılış törenine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya milletvekilleri, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Erenler, evliyalar diyarı kadim ilçemiz Elmalı’da Abdal Musa dergahında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Pandemi nedeniyle 2 yıl sizlerle buluşamadık. Dernek başkanımız 26 yıldır Abdal Musa etkinliklerine destek olduğumu bilirler. Konyaaltı Belediye başkanlığımda cemevlerimizin de ibadethane kabul edilmesinin oy birliği ile kararını almış, Konyaaltı’na cemevi yapmış bir arkadaşınızım. Kadir Gecesi Elmalı’da iftar yemeğinde buluşmuştuk. O akşam yine bir şansızlık oldu ve ayağımda tendon yırtığı oluştu. İyileşip buraya gelmek için çok heves ettim ve şükürler olsun bugün aranızdayım” dedi.

Tekke’ye süt fabrikası
Tekke Mahallesi’ne müjdeler de veren Başkan Böcek, “Kadir Gecesi verdiğimiz sıcak asfaltla ilgili sözümüzü yerine getiriyoruz. Ayrıca Tekke Mahallesi’ndeki Elmalı Belediyemize ait 7 bin 500 metrekare alana süt entegre fabrikası kuracağız. Bu fabrika ile günlük 30 ton süt üretilen 10 mahallemize destek olacağız. 19 ilçemizde kimseyi ayırt etmeden çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

"Kültür kompleksi projesi için yer tahsisi talebinde bulunduk"
Abdal Musa Sultan’ın sevgisini, hoşgörüsünü, dürüstlüğünü ilke edindiklerini ifade eden Başkan Böcek, “Onların öğretisiyle bu topraklarda huzur ve kardeşliği yaşatmaya devam edeceğiz. Adaletin, hakkın ve halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Abdal Musa dergahının ve Tekke köyünün ulusal ve uluslararası alanda daha tanınır bir hale gelmesi için her zaman yanınızda olduk, yanınızda olmaya devam edeceğiz. 5 Kasım 2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına Abdal Musa Kültür Kompleksi olarak kullanılmak üzere hazırladığımız, hepinizin memnun olacağı projemizle birlikte yer tahsisi talebinde bulunduk. En kısa süreçte sonuç almak için konuyu yakından takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi himayesinde düzenlenen 17. Uluslararası 38. Ulusal Abdal Musa Sultanı Anma Etkinlikleri çerçevesinde konserler, semah gösterileri, çocuk etkinlikleri düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de etkinlikler süresince vatandaşlara yemek ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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