Dominika Başbakanı Skerrit’e Alanyaspor forması

Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Dominika Dışişleri Bakanı Emanuel Nanthan ve iş adamı Ian Edwards Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret için Alanya’da bulunan Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Dominika Dışişleri Bakanı Emanuel Nanthan ve iş adamı Ian Edwards Alanyaspor’u ziyaret etti. Başkan Hasan Çavuşoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Dominika Başbakanı Roosevelt Skerrit, Dominika Dışişleri Bakanı Emanuel Nanthan ve iş adamı Ian Edwards’a Alanyaspor forması hediye etti. Skerrit, Nanthan ve Edwards ise Başkan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.

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