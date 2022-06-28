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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak sigara imalathanesinde 300 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

İHA

Kaçak sigara imalathanesinde 300 bin TL'lik malzeme ele geçirildi

Antalya’da yabancı uyruklu bir şahsın sigara imalathanesinde yapılan aramada, kaçak sigara üretiminde kullanılan piyasa değeri 300 bin TL olan malzeme ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yabancı uyruklu l.B.Y. isimli şahsın sigara imalathanesinde kaçak sigara üretimi ve ticareti yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, şüphelinin Kepez Kütükçü Mahallesi’nde bulunan evinde ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada; 1 adet tütün sarma makinesi, 1 adet kompresör, 7 bin 800 adet doldurulmuş makaron, 6 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin toplam 300 bin TL olduğu belirtildi.
Olay ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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