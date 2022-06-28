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Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve duyarlılığımızın sonucudur”

İHA

Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve duyarlılığımızın sonucudur”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre sorunları alanındaki proje ve çalışmalarıyla üst üste 7’nci kez En İyi Çevre Eğitim Etkinleri ödülünü aldıklarını belirterek, “Üst üste bu ödülü kazanabilmiş olmak komşularımızla dayanışma içinde geliştirdiğimiz eşsiz birlikteliğimizin ve duyarlılığımızın sonucudur” dedi.
Başkan Uysal, Döşemealtı Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DÖSİAD) genişletilmiş üye toplantısına katıldı. DÖSİAD hizmet binasında gerçekleşen toplantıda Başkan Uysal, belediyecilik çalışmalarından Antalya ve Türkiye ekonomisine DÖSİAD Başkanı Gültekin Gencer ve iş dünyasıyla fikir alışverişinde bulundu.

Öncü projeler
Başkan Uysal, konuşmasında, iklim krizi ve çevre sorunlarının artık hayatını her alanında kendini gösterdiğini söyledi. Muratpaşa Belediyesi olarak bu alanda uygulanabilir çalışmaları ön plana aldıklarını aktaran Başkan Uysal, Çevreci Komşu Kart, akıllı park sulama sisteminin bu projelerin birkaçı olduğunu aktardı. Başkan Uysal, şöyle konuştu:
“Sıfır Atık projesinin başlangıç yeri, ödüllü geri dönüşüm sistemi Çevreci Komşu Kartımız ile Muratpaşa’mız oldu. Geri dönüşüm atıklarından hayvan yemi ve farklı tüketim malzemeleri üretiyoruz. Kendi ürettiğimiz dronla yanan ormanlarımızı ağaçlandırıyoruz. Parklarımızda akıllı sulama sistemine geçtik. Bu sistemle meteorolojik verilerle parklarımızın sulaması bir yazılım ile kontrol ediliyor. Hem sudan hem enerjiden hem de işçilikten tasarruf ediyoruz. Belediye binamızda enerji tasarrufu önlemleri aldık. Parklarımızı, kendi enerjisini kendi üreten yenilenebilir enerji ile donatıyoruz.”

Üst üste 7 kez
Bununla birlikte çevre çalıştayları ve festivallerle bu konuda duyarlı insanları bir araya getirdiklerini aktaran Başkan Uysal, bütün bunların sonucu olarak Türkiye Çevre Eğitimi Vakfı’nın (TÜRÇEV) üst üste 7’nci kez ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinleri’ ödülüne Muratpaşa Belediyesi’ni layık gördüğünü aktardı. Başkan Uysal, “7 kere üst üste bu ödülü kazanabilmiş olmak komşularımızla dayanışma içinde geliştirdiğimiz eşsiz birlikteliğimizin ve duyarlılığımızın sonucudur. Tüm komşularıma teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin” diye konuştu.

Su tasarrufu aparatı
Başkan Uysal, ilerleyen günlerde Muratpaşa’da su tasarruf aparatı dağıtacaklarını da sözlerine ekledi. Muratpaşa Belediyesi’nin yaklaşık 100 bin haneye dağıtmayı hedeflediği “perlatör” olarak da bilinen su tasarruf aparatı, muslukların ucuna takılıyor ve gelen suyu havayla karıştırıyor. Böylece akan suyun hacmi artarken su tüketimi de yüzde 5060 oranında azalıyor.

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