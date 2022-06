Eski eşyaları sanat eserine dönüştürdüler

AKMEK’in Ahşap Boyama Bölümü kursiyerleri, eski eşyaları el sanatlarıyla paha biçilmez sanat eserine dönüştürdüler. Mimar Sinan Kongre Merkezi’nde “Narin Eller, Nadir İşler” sergisinde sergilenen ve eski eşyalardan tasarlanan yatak odası takımı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

AKMEK kursiyerlerinin el emeği, göz nuru el sanatları eserleri, 11.Geleneksel Yıl Sonu Sergisi’nde sergilenmeye devam ediyor. Mimar Sinan Kongre Merkezi’ndeki sergi her gün yüzlerce el sanatları meraklısını ağırlıyor. AKMEK kursiyerlerinin bir yıl boyunca yaptıkları eserlerin görücüye çıktığı sergide; birbirinden özel objeler yer alıyor. Ahşap Boyama Bölümü kursiyerlerinin eski eşyaları el sanatlarıyla paha biçilmez sanat eserine dönüştürdükleri yatak odası takımı da ilgi çeken objeler arasında yer alıyor. AKMEK’in 25 kursiyeri tarafından sergiye özel hazırlanan oda takımını dresuar, eşya saklama kutuları, yatak başlığı, ayna, şamdanlar, elbise prova mankeni, atıl haldeki koltuk ve bir asker bavulu süslüyor.



Eski eşyaları el sanatlarıyla kıymetlendirdiler

AKMEK sergilerinin en büyük amacının el sanatlarıyla eski, atıl haldeki her materyalin değerlendirilebileceğini göstermek olduğunu belirten AKMEK Koordinatörü Canan Gököz, “Yatak odası takımının muazzam dönüşümünde Ahşap Boyama Bölümünden 25 öğrencimiz ve öğretmenlerimizin emeği var. Çok eski, atıl haldeki bu yatak odası takımını kursiyerlerimiz el boyaması ile muhteşem hale getirdiler. Dresuar, şamdan, tablo gibi eski objelerle de yatak odasının her bir köşesi daha da renklendirildi” dedi.

