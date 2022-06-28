Karın germe ameliyatında sigara içenler ve şeker hastalarında yara problemleri yaşanabiliyor Prof. Dr. Coşkunfırat: “Karın germe ameliyatı hamileliğe engel değil” Obez hastalarında karın germe ameliyatı önerilmiyor

Abdominoplasti olarak da bilinen karın germe ameliyatının hamileliğe engel olmadığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat, “Bu işlem hamileliğe engel değildir ama karın kaslarının olgunlaşması ve yara iyileşmesinin tam sağlanması için bir süre beklenmelidir. Hasta ameliyattan 1 yıl sonra hamile kalabilir” dedi.

Karın şeklini ve görünümünü iyileştirmek için yapılan kozmetik cerrahi bir işlem olan abdominoplasti, karın bölgesinde sarkıklık olanlar veya karın kasları zayıflamış kişilerce tercih ediliyor. Hastalar, karın germe ameliyatı ile birlikte liposuction da yaptırarak hem fazla kilolarından kurtuluyor hem de düz bir karna sahip oluyor. Memorial Antalya Hastanesi Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Koray Coşkunfırat karın germe ameliyatı hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.



“Gevşemiş karın kaslarınızdan kurtulun”

Karın germe ameliyatının karın derisinde sarkıklık olan karın kasları zayıflamış kişilerde yapıldığını belirten Prof. Dr. Coşkunfırat, “Çoğunlukla bu ameliyata liposuction da eklenerek karın ve bel bölgesindeki yağlar da alınır. Böylelikle daha güzel bir karın şekli ve bel oyuğu ortaya çıkması sağlanır. Karın germe ameliyatlarında karın derisi tamamen kaldırılarak gevşemiş karın kasları orta hatta sıkılaştırılır. Daha sonra fazla karın derisi aşağıya doğru gerilerek tamamen çıkarılır. Gergin bir karna tamamen kavuşmak bu sayede mümkün olur. Bu ameliyatta göbek deliği yeri olması gereken yere alınır” dedi.



“Çok kilo alıp verenlerde daha çok görülüyor”

Karın germe ameliyatı için, karın ve bel bölgesinde yağlanma ile birlikte karın derisinde fazlalık ve sarkıklık olan hasta grubunun ideal olduğunu kaydeden Prof. Dr. Coşkunfırat, karın derisinde fazlalık ve sarkıklığın genellikle çok kilo alıp veren hastalarda ve doğumdan sonra görüldüğünü dile getirdi. Bu hastalarda hem deri hem de yağ alınarak karnnın gergin bir şekle kavuşturulabilir olduğunu ifade eden Coşkunfırat, “Karındaki bu deri sarkıklığı ne kadar spor ve diyet yapılsa da maalesef gerekli büzüşmeyi yapamaz. Hatta tam tersi kilo verdikçe daha da sarkık ve pörsümüş bir hal alabilir. Bu sarkmış derinin cerrahi olarak alınmasından başka çare yok çünkü bu deri eski haline dönmez” diye konuştu.



“İç organlar da olması gereken yere yerleşiyor”

“Karın bölgesinde gevşeyen kaslar nedeniyle karın içi organlar dışarıya doğru gelir ve sanki büyük bir fıtık varmış gibi karında bir bombelik oluşturur” diyen Prof. Dr. Coşkunfırat, “Karın germe ameliyatında karın kasları da kuvvetlendirildiği için karında görülen bu büyük fıtık da onarılır. Daha sonra karındaki fazla yağlar ve deriler alındığı için karın gerilir ve düz bir görüntüye kavuşur” ifadelerini kullandı.

“Ameliyattan sonra bir süre karın kaslarını zorlayacak hareketleri kısıtlayın”

Ameliyat sonrası süreç hakkında dikkat edilmesi gereken bazı unsurlara değinen Prof. Dr. Coşkunfırat, şöyle devam etti:

“Karın germe ameliyatlarından sonra karın içindeki kaslarda dikişler hem de karın derisinde gerginlik olacağı için karın kaslarının aşırı zorlanması ve kasılması sakıncalıdır. Bu nedenle kabız olmak, öksürmek ve karın kaslarına aşırı yüklenmek gibi aktiviteleri sınırlandırmak lazım. Ameliyattan sonra en az 1 ay karın korsesi kullanılır. Aynı zamanda hastaların 10 gün süreyle hafif öne eğik bir şekilde yürümesi gerekir. Karın germe ameliyatlarından sonra ameliyat bölgesine 2 adet diren yerleştirilir ve böylelikle ameliyat bölgesinde birikebilecek kanlar dışarıya alınır. 34 gün sonra direnler çıkarılır ve hasta taburcu edilir. “



“Obez hastalar için uygun değil”

Karın kaslarına müdahale edildiği için hastanın belli bir süre aşırı efor sarf ettirecek ve karın kaslarına yönelik aktivitelerden ve spordan kaçınması gerektiğini, ancak bunun geçici bir süre olduğunu belirten uzman, ayrıca çok sigara içen ve şeker hastalarının da bazı yara problemleri yaşayabileceğini vurguladı. Karın germe ameliyatının aşırı kilolu ve obez hastalar için uygun bir operasyon olmadığının altını çizen Prof. Dr. Coşkunfırat, “Tüm bu hastalarda karın germe ve liposuctiondan önce mutlaka istenen kiloya ulaşılması gerekir. Aksi halde yağ dokusu aşırı kalın ve kilosu çok fazla hastalarda istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Karın derisi altında kan ya da sıvı birikebilir” diyerek uyardı.



“Ameliyattan sonra kilo almamaya dikkat edilmeli”

Prof. Dr. Coşkunfırat, karın germe ameliyatından sonra hastanın çok kilo almaması gerektiğini, 12 kiloda sorun olmadığını, ancak aşırı kilo alınmasının tekrar karında genişleme, karın içinde yağlanma ve karın kaslarında gevşemeye neden olabildiği belirtti. Bu yüzden hem karın germe hem de liposuction ameliyatlarından sonra çekilen emeğin, acının boşa gitmemesi için düzenli bir beslenme ve spor programına başlanmasının önemini vurgulayan Prof. Dr. Coşkunfırat, “Aksi takdirde alınan kilolarla ya da sedanter yaşam tarzıyla yağlanma ve şekil bozukluğu olabilir. Karın germe ameliyatı hamileliğe engel bir ameliyat değildir ama karın kaslarının olgunlaşması ve yara iyileşmesinin tam sağlanması için bir süre beklenmelidir. Hasta ameliyattan 1 yıl sonra hamile kalabilir” dedi.

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