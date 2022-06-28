Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğuştan elleri olmayan esnafın yaptıklarını görenler hayrete düşüyor 9 yaşında yürümeye başladı, azmiyle yapmadığı kalmadı Elleri olmamasına karşın, ayaklarıyla yemek yiyor, cep telefonu kullanabiliyor, yazı yazabiliyor hatta araba kullanıyor Yüzünden gülücük eksik olmayan engelli esnafı tek ağlatan olay ise kızının, “Kollarımı ve ayaklarımı kesip sana vereyim baba” sözleri oldu Mehmet Temel: "Kolaya kaçarsam, tembelleşirim"

İHA

Doğuştan elleri olmayan esnafın yaptıklarını görenler hayrete düşüyor 9 yaşında yürümeye başladı, azmiyle yapmadığı kalmadı Elleri olmamasına karşın, ayaklarıyla yemek yiyor, cep telefonu kullanabiliyor, yazı yazabiliyor hatta araba kullanıyor Yüzünden gülücük eksik olmayan engelli esnafı tek ağlatan olay ise kızının, “Kollarımı ve ayaklarımı kesip sana vereyim baba” sözleri oldu Mehmet Temel: "Kolaya kaçarsam, tembelleşirim"

Antalya’da doğuştan elleri olmayan ve bacak kısalığı bulunan 2 çocuk babası 64 yaşındaki Mehmet Temel, bir insanın elleriyle yaptığı her şeyi ayaklarıyla yapabiliyor. Ayaklarıyla yemek yiyen Temel, yazı yazabiliyor, cep telefonunu kullanabiliyor, saat tamir ediyor, hatta araba dahi sürebiliyor. Yüzünden gülücük eksik olmayan Temel’i hayatında tek ağlatan olay ise, kızının 4 yaşındayken, ‘Kollarımı ve ayaklarımı kesip sana vereyim baba’ sözleri oldu.
Antalya’da 28 yıldır esnaflık yapan ve doğuştan elleri bulunmayan 64 yaşındaki Mehmet Temel, yaptıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Tarihi Kaleiçi girişinde yerli ve yabancı tatilcilere hediyelik eşya satan Temel, sabahları özel yapım arabasıyla iş yerine geliyor. Tek koluyla direksiyon hakimiyetini sağlayıp arabasını usta şoförler gibi park eden Temel, ardından ayaklarıyla dükkânındaki eşyaları yerleştiriyor. Alışveriş yapan turistlere satın aldıkları eşyayı ayağıyla veren Temel, parayı da yine ayağıyla alıyor. Temel, ayaklarıyla yemek yiyebiliyor, bardağına koyduğu içeceğini de ayaklarıyla tutup yudumluyor.

Görenler şaşırıyor
Ayaklarını el gibi kullanan Mehmet Temel, cep telefonunu kullanabiliyor, aynı zamanda yazı da yazabiliyor. Temel’in yaşama azmini gören turistler ise durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor.

9 yaşında yürümeye başladı
Hayat hikayesinden bahseden Mehmet Temel, 7 kardeş olduklarını ve içlerinden sadece kendisinin engelli olarak dünyaya geldiğini anlattı. 9 yaşına kadar hiç yürüyemediğini belirten Temel, “Küçüklüğüm 9 yaşına kadar hep üzüntüyle geçti. Çocukların eli, ayağı var. Onlar yürüyor, ben yürüyemiyordum. Allah 9 yaşından sonra bana bir güç verdi, bahçede yalnızken sevinçten ağaca çıktım. Nasıl çıktığımı ben de bilmiyorum. O yaştan sonra kendimi engelli olarak görmedim” dedi.

“Televizyona çıktım, çok sayıda evlenme teklifi geldi”
Temel evlilik anısını ise şu sözlerle paylaştı:
“İlk televizyon programına çıkmıştım. Orada ‘bir kız bulursam evleneceğim’ demiştim. Haberden sonra çok sayıda evlenme teklifi geldi. İlk teklife gittiğimde kabul ettim. Şu anda evliliğimiz devam ediyor, 2 tane çocuğumuz bir de torunumuz var.”

“Hatırladıkça gözlerim doluyor”
Temel, hayatında yaşadığı en zor anı da, “Kızım 4 yaşlarındayken, ‘baba neden elin ayağın yok’ diye sordu. ‘Bir elimi, bir ayağımı kesip sana vereyim’ deyince orada ağladım. ‘Olmaz kızım’ dedim. Bunun üzerine iki elimi iki ayağımı kesip vereyim baba’ dedi. Orada tamamen bittim. Çok ağladım, 3 ay kendime gelemedim. Ben ayağımla sevdim onları, ayağımla biberon tutup süt verdim. O anları hatırladıkça gözlerim doluyor” sözleriyle anlattı.

“Kolaya kaçarsam, tembelleşirim”
Bedensel engeli, engel olarak görmediğini ifade eden Temel, “Her şeyimi yapıyorum. Hiçbir şeyde zorlanmıyorum, tıraşıma kadar kendim oluyorum. Her şeyi yapacağım aklıma gelirdi ama araba kullanacağım hiç aklıma gelmezdi. Şimdi manuel vitesli araba kullanıyorum. Bazı arkadaşlar otomatik vitesli bir araç almamı istiyorlar. Kolaya kaçarsam, tembelleşirim” ifadelerini kullandı.

“Mutsuz olanlar bana geliyor”
Temel son olarak mutsuz olan bazı kişilerin kendisini görünce mutlu olduğunu da sözlerine ekleyip, “Bazen mutsuz olanlar bana geliyor. Ben hayatımı sana borçluyum diyorlar. Bu adam bu haliyle şükredip mutluysa, kendi mutsuzluklarını sorguluyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karın germe ameliyatında sigara içenler ve şeker hastalarında yara problemleri yaşanabiliyor Prof. Dr. Coşkunfırat: “Karın germe ameliyatı hamileliğe engel değil” Obez hastalarında karın germe ameliyatı önerilmiyor
YEREL HABERLER Karın germe ameliyatında sigara içenler ve şeker ...
Eski eşyaları sanat eserine dönüştürdüler
YEREL HABERLER Eski eşyaları sanat eserine dönüştürdüler
Konya’dan Manavgat’a uyuşturucu sevki polise takıldı 5 parça halinde 40,73 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’dan Manavgat’a uyuşturucu sevki polise ...
Antalya’da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve ...
Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve duyarlılığımızın sonucudur”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve ...
Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı Rus uyruklu yerleşik turistin kediyi ezdiği anlar kameralara yansıdı Hayvan hakları savunucuları kedilerin üzerine aracını süren şahsın sınır dışı edilmesini istedi
YEREL HABERLER Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti ...
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar ...
Kepez basketboluna şampiyon antrenör
YEREL HABERLER Kepez basketboluna şampiyon antrenör
Pehlivanlardan Başkan Böcek’e Kırkpınar'da altın kemer sözü
YEREL HABERLER Pehlivanlardan Başkan Böcek’e Kırkpınar'da altın ...
Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı
YEREL HABERLER Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı
Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 ...
Antalya’da baz istasyonuna çıkan şahıs 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi 2 geceyi üst üste baz istasyonun zirvesinde geçirdi, vatandaşlar o anları dondurma yiyerek izledi
YEREL HABERLER Antalya’da baz istasyonuna çıkan şahıs 30 saat sonra ...
Manavgat’ta araç sürücülerine alkol denetimi
YEREL HABERLER Manavgat’ta araç sürücülerine alkol denetimi
Polisi gören yönünü değiştirdi Alanya’da kural tanımayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı Motosiklet denetimlerinde polisten kaçanların cezaları plakalarına yazıldı
YEREL HABERLER Polisi gören yönünü değiştirdi Alanya’da kural ...
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti Yaklaşık 15 metrelik kayalık alana düşen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve ...
Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi uzatılayacak Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konaklama tesislerine önemli uyarı
YEREL HABERLER Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi ...
AESOB Başkanı Dere’den “ Uygun kurbanlık buldum derken eldeki paradan olmayalım” çağrısı “Alışverişi esnaftan yaparak mahalle kültürünü yaşatalım”
YEREL HABERLER AESOB Başkanı Dere’den “ Uygun kurbanlık buldum ...
ATSO’dan Okul Öncesi Otizm Farkındalık Eğitimi
YEREL HABERLER ATSO’dan Okul Öncesi Otizm Farkındalık Eğitimi
Kaçak sigara imalathanesinde 300 bin TL'lik malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak sigara imalathanesinde 300 bin TL'lik malzeme ...
Trafikte şiddete uğrayan kadın avukat serbest kalan şüpheli için koruma tedbir kararı istedi Avukat Zaide Büşra Güngör: "Sadece kadın olduğum için trafikte böyle bir taciz ve tehdide maruz kaldım, üzerine yetmedi şiddeti oldu" "Sonuna kadar yasal sürecin takipçisi olacağım, koruma tedbiri kararına da başvurdum"
YEREL HABERLER Trafikte şiddete uğrayan kadın avukat serbest kalan ...
Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi ...
Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı kamerada
YEREL HABERLER Trafikte önü kesilen kadın avukatın 'imdat' çığlığı ...
Dominika Başbakanı Skerrit’e Alanyaspor forması
YEREL HABERLER Dominika Başbakanı Skerrit’e Alanyaspor forması
ALTSO Başkanı Şahin: “İngiliz parlamenterlerle ortak irademizi dile getirdik” ALTSO meclis toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER ALTSO Başkanı Şahin: “İngiliz parlamenterlerle ortak ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.