AEDAŞ, vatandaşları elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi konusunda uyardı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar elektrik şebekelerine bilinçsiz müdahaleler konusunda uyarılarak, elektrik enerjisinin güvenli kullanımının can ve mal güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Antalya, Isparta ve Burdur’da 2,3 milyondan fazla aboneye hizmet veren AEDAŞ'ın yaptığı açıklamada; alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) hatlarında her türlü bakım, onarım ve bağlantı yetkisinin sadece dağıtım şirketi teknik ekiplerinde olduğu vurgulandı. Elektrik arızaları, enerji açmakesme, armatür arızası, elektrik tellerine temas eden cisimler gibi durumlarda en kısa zamanda AEDAŞ teknik ekiplerine bilgi verilmesi, elektrik dağıtım şebekelerine sadece AEDAŞ teknik ekiplerinin müdahale edebileceği ve üçüncü şahısların müdahalesinin ölümlü kazalara yol açabilmesi nedeniyle tehlikeli ve yasak olduğuna dikkat çekildi.



“Emniyet mesafelerine uyulmalı”

Elektrik direklerinde yer alan iletkenlere yaklaşma mesafesine dikkat çeken açıklamada, “İnşaat, tadilat gibi işler yapılırken güvenlik mesafesinin ihlal edilmesi ve elektrik iletkenlerine müdahale edilmesi durumunda can ve mal kaybı yaşanabilmektedir. Doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması riskine karşı firmaların ‘Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde belirtilen şartlara uyması gerekir.

Ayrıca enerjinin kesilerek çalışma yapılması gereken durumlarda, hem yasa hem de kamu güvenliği gereği firmaların dağıtım şirketi çağrı merkezi veya işletmelerine bilgi vermesi ve dağıtım şirketi tarafından enerji kesintisi yapılmadan çalışmaya başlanmaması şarttır’’ denildi.

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