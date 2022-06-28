Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez'de atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez'de atıldı

İHA

Antalya’nın en büyük kütüphanesinin temeli Kepez'de atıldı

Kepez Belediyesi’nin inşa edeceği 1 milyon kitap kapasiteli, aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği Antalya Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı.
Gülveren Mahallesi’nde 8 bin metrekare alana inşa edilecek, Antalya’nın en büyük, Türkiye’nin ise sayılı kütüphanelerinden biri olacak Antalya Kütüphanesi’nin temeli törenle atıldı. Temel atma töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Kütüphanesinin 16 kütüphanenin amiral gemisi olduğunu söyledi.

1 milyon kitap kapasiteli
Gülveren Mahallesi’nde temeli atılan kütüphanenin Antalya'nın en büyük kütüphanesi olacağını belirten Başkan Tütüncü, “1 milyon kitap kapasitesi ile aynı anda 2 bin kişinin ders çalışabileceği ortama sahip, aynı zamanda içinde kültürel etkinliklerden fuarlara, sergilere kadar birçok etkinliğin yapılabileceği gibi bölgeye güzel bir sosyal imkân sunacak. 1 milyon kitabın 8 bin metrekarenin 2 bin kişinin aynı anda ders çalışmasının ötesinde, burası bizim bölgeye nasıl bir şehircilik hamlesi getirdiğimizi de özetleyen, hepsini bünyesinde barındıran tek bir eser haline gelmiştir. Biz biliyoruz ki okumaya öğrenmeye önem veren bir inançtan bir geçmişten bir gelenekten böylesi önderlerin olduğu coğrafyada ve kitaba değer verilen bir Anadolu coğrafyasından geliyoruz. Aynı şekilde biliyoruz ki; ‘Oku’ diyen bir dinin bir ümmeti olarak bizler dünyanın en uzak coğrafyalarına kadar gittiğimiz her yere kütüphaneye götürmüşüz. Ve onu sevgiyle saygıyla birleştirmişiz. Bütün bunlarla beraber dünya'ya büyük bir medeniyet imzası atmışız” diye konuştu.

“Bizden daha fazla yaşayan eserler ortaya koyacağız”
Başkan Tütüncü, “İnşallah temelini attığımız bu kütüphaneyi 29 Ekim 2023'te Cumhuriyetin 100 yılında Kepez'in 16. kütüphanesi olarak ama amiral gemisi kütüphanesi olarak hizmete açacağız. 16 kütüphane hedefini gerçekleştirebilen Türkiye'de başka hiçbir belediye yok. Bizden daha fazla yaşayan eserler ortaya koyacağız. Bugün bu kütüphanemiz 30 sene sonranın ihtiyaçlarına göre kendine geliştirebilecek bir yapıda ve 365 gün 24 saat açık olacak” ifadelerini kullandı.
Açılış törenine; AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hukuk Fakültesi mezunları mesleğe adım attı
YEREL HABERLER Hukuk Fakültesi mezunları mesleğe adım attı
Boğulan adam dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı Sağlık ekiplerinin kurtarma çabası kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Boğulan adam dakikalarca yapılan kalp masajına rağmen ...
AEDAŞ, vatandaşları elektrik şebekelerine müdahale edilmemesi konusunda uyardı
YEREL HABERLER AEDAŞ, vatandaşları elektrik şebekelerine müdahale ...
“Alanya İçin Bir Fikrim Var” yarışması değerlendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER “Alanya İçin Bir Fikrim Var” yarışması değerlendirme ...
Yaz mevsiminde besin zehirlenmelerine dikkat Prof. Dr. Nalan Kozacı: “Besin zehirlenmesi bacı faktörlerle ölümcül boyutlara ulaşabilir” “Konserve kutularında görülen botulismus ciddi gıda zehirlenmesine yol açar” “Pişmiş yemekler oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletilmemeli”
YEREL HABERLER Yaz mevsiminde besin zehirlenmelerine dikkat Prof. Dr. ...
Kazandıkları kupayı Başkan Genç’e hediye ettiler
YEREL HABERLER Kazandıkları kupayı Başkan Genç’e hediye ettiler
Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta misinaya dolandı Kurtarılan caretta caretta doğaya geri bırakıldı
YEREL HABERLER Yumurta bırakmak için kıyıya gelen caretta caretta ...
Doğuştan elleri olmayan esnafın yaptıklarını görenler hayrete düşüyor 9 yaşında yürümeye başladı, azmiyle yapmadığı kalmadı Elleri olmamasına karşın, ayaklarıyla yemek yiyor, cep telefonu kullanabiliyor, yazı yazabiliyor hatta araba kullanıyor Yüzünden gülücük eksik olmayan engelli esnafı tek ağlatan olay ise kızının, “Kollarımı ve ayaklarımı kesip sana vereyim baba” sözleri oldu Mehmet Temel: "Kolaya kaçarsam, tembelleşirim"
YEREL HABERLER Doğuştan elleri olmayan esnafın yaptıklarını görenler ...
Karın germe ameliyatında sigara içenler ve şeker hastalarında yara problemleri yaşanabiliyor Prof. Dr. Coşkunfırat: “Karın germe ameliyatı hamileliğe engel değil” Obez hastalarında karın germe ameliyatı önerilmiyor
YEREL HABERLER Karın germe ameliyatında sigara içenler ve şeker ...
Eski eşyaları sanat eserine dönüştürdüler
YEREL HABERLER Eski eşyaları sanat eserine dönüştürdüler
Konya’dan Manavgat’a uyuşturucu sevki polise takıldı 5 parça halinde 40,73 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’dan Manavgat’a uyuşturucu sevki polise ...
Antalya’da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da çok miktarda gümrük kaçağı tıbbi ürün ve ...
Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve duyarlılığımızın sonucudur”
YEREL HABERLER Başkan Uysal, “Çevre ödülü birlikteliğimiz ve ...
Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti serbest kaldı Rus uyruklu yerleşik turistin kediyi ezdiği anlar kameralara yansıdı Hayvan hakları savunucuları kedilerin üzerine aracını süren şahsın sınır dışı edilmesini istedi
YEREL HABERLER Aracını üzerine sürdüğü iki kediden birini telef etti ...
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar kurtarılmayı bekledi
YEREL HABERLER Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, sabaha kadar ...
Kepez basketboluna şampiyon antrenör
YEREL HABERLER Kepez basketboluna şampiyon antrenör
Pehlivanlardan Başkan Böcek’e Kırkpınar'da altın kemer sözü
YEREL HABERLER Pehlivanlardan Başkan Böcek’e Kırkpınar'da altın ...
Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı
YEREL HABERLER Gazipaşa Kültür Merkezi tamamlandı
Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 yıllık fotoğrafları ortaya çıktı
YEREL HABERLER Osmanlı'nın ilk telsiz-telgraf istasyonunun 116 ...
Antalya’da baz istasyonuna çıkan şahıs 30 saat sonra gazlı içecek ile ikna edildi 2 geceyi üst üste baz istasyonun zirvesinde geçirdi, vatandaşlar o anları dondurma yiyerek izledi
YEREL HABERLER Antalya’da baz istasyonuna çıkan şahıs 30 saat sonra ...
Manavgat’ta araç sürücülerine alkol denetimi
YEREL HABERLER Manavgat’ta araç sürücülerine alkol denetimi
Polisi gören yönünü değiştirdi Alanya’da kural tanımayan motosiklet sürücülerine ceza yağdı Motosiklet denetimlerinde polisten kaçanların cezaları plakalarına yazıldı
YEREL HABERLER Polisi gören yönünü değiştirdi Alanya’da kural ...
Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve itfaiye alarma geçti Yaklaşık 15 metrelik kayalık alana düşen şahıs, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Tuvaletini yaparken falezlerden düştü, polis ve ...
Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi uzatılayacak Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konaklama tesislerine önemli uyarı
YEREL HABERLER Konaklama tesislerinin belgeleri için başvuru süresi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.