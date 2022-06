Meisliler, tekne ücreti nedeniyle Kaş'a gelememekten dertli

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Kaş ilçesine 7,5 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda yaşayanlar, teknelere metre başına konulan 30 euro liman parası yüzünden Kaş'a gelemediklerini belirterek, bu uygulamanın kaldırılmasını veya asgari düzeye indirilmesini istedi. Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos, "Daha önce özellikle yaz mevsiminde her gün Kaş'a gidiyorduk. Alışverişimizi yapıyor, berberimize gidiyor, her ihtiyacımızı karşılıyorduk" dedi.

Kaş'ın kardeş şehri Yunanistan'ın Meis Adası'nda yaşayanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca teknelerine metre başına konulan 30 euro liman parası yüzünden ilçeye gelemediklerini belirtti. Meisliler, bu duruma son verilmesini ya da ücretin asgari bir düzeye çekilmesini istedi.

Meis Adası Belediye Başkanı Samsakos Yorgos, Meis Belediye Başkan Yardımcısı ve Sosyal İşler Müdürü Stratos Amigdalos, 23'üncü Uluslararası LikyaKaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 16'ncısı düzenlenen Meis-Kaş Yüzme Yarışı'nın startını vermek üzere Meis Adası'na giden Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan sorunun çözümü için yardım istedi. Meis Adası kordonunda yürürken önüne geçen birçok Meisli de konunun çözümü için Başkan Ulutaş'tan yardım isteyip, Kaş'a gelememekten yakındı.

'YAZ MEVSİMİNDE HER GÜN KAŞ'A GİDİYORDUK'

Konu ile ilgili konuşan Meis Belediye Başkanı Samsakos Yorgos, "Sanki iki kapı komşusuyuz. Pandemi nedeniyle 2 yıl ayrı kaldık. Pandemi sona erdi. Bu kural karşımıza çıktı. Bizim öyle uluslararası teknelerimiz yok. Bizim teknelerimiz ne ticari ne de kendi karasularımızda yolculuk yapabilecek kapasitede. Bizim teknelerimiz Meis Adası çevresinde ve Meis'ten Kaş'a gidip, gelebilen 12 metrelik küçük tekneler. Yeni getirilen kural ile Meisli 12 metre uzunluğunda bir tekneyle Kaş Limanı'na giriş yaptığı zaman; metre başına 30 euro olmak üzere 360 euro ödenmek zorunda. Tekne zaten 10-12 yolcu ile gidiyor. 30 euro yol parası alınıyordu, şimdi kimse gidemiyor. Bir kişinin bu durumda 60 euro yol parası ödemesi gerekiyor. Bunu kimse veremez sadece 7,5 kilometre mesafe var. Kaş'tan Meis'e sefer yapan tekneler, yalnız cuma günleri saat 10.30'da kalkıyor. Öğleden sonra 15.30'da geri dönüyor. Halbuki daha önce özellikle yaz mevsiminde her gün Kaş'a gidiyorduk. Alışverişimizi yapıyor, berberimize gidiyor, her ihtiyacımızı karşılıyorduk. Akşam yemeğimizi Kaş'ta yiyorduk. Meis için özel bir uygulama istiyoruz. Diğer adalar gibi değiliz. Bu konuda sizden destek istiyoruz" dedi.

'ÖZEL DÜZENLEME YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da "Daha önce Meis Adası'ndan Kaş'a gelen bir grupla konuyu görüştük. Kaş'a gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan'a durumu anlattık. Konunun çözümü konusunda yardım istedik. Evet, Meis Adası farklı bir konuma sahip. Bunu bakan yardımcımıza anlattık. Yolcu taşımaya elverişli tekneleri yok. Türk tekneleri sürekli sefer düzenleyemez. Meis Adası'nın tüm nüfusu 400. Şimdilik cuma günleri Türk teknelerinin düzenlediği seferle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Örneğin 18 metreye kadar olan teknelerden, metre başına çok az bir ücret alınsın veya Meis Adası için özel bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu konuda çalışmaya, yetkililere sorunu iletmeye devam edeceğiz. Meis Adası'na en yakın Yunan yerleşim yeri Rodos Adası 127 kilometre. Meis Adası ile Kaş arası ise sadece 7,5 kilometre" diye konuştu.

TÜRKLER YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE VİZEYLE MEİS'E GİDEBİLİYOR

Diğer yandan Meis'te yaşayanlar, Kaş'a vizesiz giriş yapabiliyor. Yeşil pasaportlu bir Türk vatandaşı yurt dışı çıkış harcını ödeyip, vizesiz şekilde; yeşil pasaportu olmayan Türk vatandaşları ise Shengen vizesi alıp, yine yurt dışına çıkış harcı ödeyerek, ticari tekneler aracılığıyla Meis'e giriş yapabiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2022-06-28 14:31:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.