Alanya'daki orman yangınlarının şüphelisi: Kahve yapmak için ateş yaktım



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran günü üç noktada meydana gelen orman yangınlarının faili olarak dördüncü noktada yaktığı ateş başında yakalanan Halil Yanık (28), suçlamaları kabul etmedi. Yanık, 3 noktayı kendisinin ateşe vermediğini, kahve yapmak için ateş yaktığı sırada gözaltına alındığını ileri sürdü.

Alanya'da 24 Haziran'da üç noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.

Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4'üncü noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

KAHVE İÇİN YAKMIŞ

Halil Yanık'ın savcılıktaki ifadesinde, 3 noktadaki yangınları kendisinin çıkarmadığını söylediği, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Yanık'ın, başındayken yakalandığı dördüncü ateşi ise kahve pişirmek için yaktığını söylediği belirtildi. Halil Yanık'ın, uyuşturucu madde kullandığı da belirlendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-06-28 15:08:44



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