Gözlük kullanmak istemeyen doktorların tercihi lazer oldu



Aslı DURAN-Burak YALMAN/ANTALYA, (DHA) Antalya´daki Veni Vidi Göz Hastanesi'nden Op. Dr. Serhan Gazyağcı, gözlük kullanan, yakın ve uzak görme bozukluğu yaşayan meslektaşları Op. Dr. Uğur Balcı, Op. Dr. Kemal Sağnak ile Op. Dr. Özgür İlhan´a başarılı bir operasyonla lazer ve akıllı lens ameliyatı yaptı. Ameliyat sırasında hiç acı hissetmediklerini söyleyen göz hekimleri ertesi gün hasta kabulüne başladıklarını dile getirdi.Yıllardır gözlükle yaşayan hekimler ameliyat sonrası bir günde gözlükten ayrıldı. Ameliyat deneyimlerini anlatan hekimler lazer ve akıllı lens ameliyatları hakkında bilgilendirmede bulundu. Lazer ve akıllı lenslere yönelik bilgi veren Op. Dr. Serhan Gazyağcı, "Günümüzde birçok insan gözlükten kurtulmak istiyor ve biz gözlükten kurtulmak isteyen hastaları hem akıllı lens hem de lazer teknolojileriyle gözlükten kurtarabilmekteyiz. 40 yaş altındaki hastalarımızı lazerle, hatta no-touch lazerle, 40 yaş üstündeki hastalarımızı da akıllı lens teknolojileriyle gözlükle kurtarabilmekteyiz. Farkları ise lazer dediğimiz teknoloji gözün ön tarafına uygulanıyor ve saat camı diye tabir edilen tarafa göze hiç dokunmadan saniyeler içerisinde numaralardan kurtardığımız bir teknolojidir. Hasta saniyeler içerisinde gözlükten kurtuluyor ve hayatına gözlüksüz devam edebiliyor. 40 yaş üzerinde sorun ikiye katlanmış oluyor. 40 yaş sonrasında gözümüz sağlam olsa bile yakını göremiyoruz. Hele uzak problemlerimiz varsa hipermetrop, astigmat işte o zaman hem uzak hem de yakın gözlük kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Akıllı lens bu iki hastalığı yani miyop, hipermetrop astigmat ve yaşa bağlı yakın görememeyi kalıcı olarak ömrünün sonuna kadar gözlüksüz hale getiren bir teknolojidir" dedi.HEKİMLER GÖZLERİNİ MESLEKTAŞINA EMANET ETTİHastaların bu tür ameliyatları yakınlarına yapıp yapmadıklarını merak ettiğini aktaran Op. Dr. Gazyağcı, "Çünkü insanlar korkuyor. Bir teknoloji var ama bunu kimler uyguluyor diye düşünüyorlar. Annem, babam, halam, amcam gibi yakınlarım, yaşlarına göre akıllı lens ameliyatı olmuş hastalar. Diğer karşılaştırdığımız sorulardan biri de 'Madem bu ameliyatlar güzel. Neden göz doktorları da ameliyat olmuyor' şeklinde oluyor. Cerrahi olarak vaka sayım çok fazla olduğu için göz hekimi arkadaşlarım da ameliyat olurken gözlerini bana emanet ediyor. Gözlükten kurtardığım, 40 yaş altında göz doktoru arkadaşlarım var" diye konuştu.'GÖZLÜĞÜN HAYATA BU KADAR ENGEL OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORDUM'Gözlüğün birçok kişi için engel olduğunu aktaran Op. Dr. Gazyağcı, "Düzce depreminde bir hastam 'Hocam herkes canını kurtarmaya çalışırken, ben öncelikle gidip gözlüğümü bulup ondan sonra evden çıkmaya çalıştım' demişti. Bu benim için hayatta unutamadığım bir şeydi. Çünkü gözlüğün bu kadar engel olabileceğini biz de düşünmüyorduk. O hasta gözlükten kurtulduğu gün 'Bir daha böyle bir şey olduğunda ben de tüm insanlar gibi direkt kendi canımı kurtarmak için kaçacağım' demişti. Bu benim için unutulmaz bir anıdır" ifadelerini kullandı.'HİÇBİR AĞRI SIZI HİSSETMEDİM'Op. Dr. Uğur Balcı ise uzun zamandır lazer cerrahisi geçirmeyi düşündüğünü ifade etti. Gençliğinden beri gözlük ve lens kullandığını belirten Dr. Balcı, "Ancak buna hem vaktim uygun olmuyordu hem de kendinizi başka bir hekime emanet etmek çokta kolay bir şey değil. Bu hastanede çalışmaya başladıktan beri Serhan hocam ile birlikte birçok ameliyata girdik, hastalarımızı takip ettik. Hastalığımızın mutluluğunu, gelişen teknolojik yenilemeyi görünce 'Bende artık ameliyat olmalıyım' dedim. Çok ani bir kararla Serhan hocamdan bana da lazer cerrahisini uygulamasını istedim. Çok yoğun çalışıyordum. Ameliyat oldum hiçbir ağrı sızı hissetmedim ve ertesi gün hekimlik yapmaya devam ettim" diye konuştu.'GÖZE BİR DAMLA ANESTEZİ DAMLATILDI'Lazer operasyonu hakkında bilgilendirmede bulunan Dr. Balcı, "Hastalarımız bazen bu konuda endişe edebiliyorlar. Ancak ben lazere bir damla anestezisi ile girdim. Bir damla damlatıldı ve lazer sırasında hiçbir ağrı sızı hissetmedim. Lazerden 1 saat sonra bile yaklaşık yüzde yüz bir görmeye sahiptim. Ertesi gün burada koruyucu kontak lenslerimiz çıkartıldığında yüzde yüz çok iyi görüyordum ve rahatlıkla çalışmaya devam edebildim" dedi.AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA ARAÇ KULLANDIOp. Dr. Kemal Sağnak da "Ameliyatlara giriyoruz, çıkıyoruz. Serhan hocanın o kadar iyi eli vardı ki 5 dakika da katarakt ameliyatı yapıyordu. 40 yıllık hekim olarak ameliyatın kısa sürede bitmesi demek etraf dokulara zarar vermemesi demektir. Beni çok cezbetti. Ağabeyim, annem katarakt ameliyatı olmuştu. Muhtemelen sıra bana geliyor diye düşündüm. Buna fırsat vermeden 48 yıldır gözlük kullanan biri olarak ameliyat olmaya karar verdim. Cumartesi ameliyat oldum ertesi gün Ankara'dan Antalya'ya kendi aracımla geldim. Pazartesi günü de hasta kabulüne başladım. Ameliyat oldum mu olmadım mı belli değil. Şu an kendi gözüm gibi hissediyorum. Hakikaten hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yerinde ve ehil ellerde yapılırsa çok tavsiye edeceğim bir ameliyat" ifadelerini kullandı.Yıllardır gözlük kullandığına dikkati çeken Dr. Sağnak, "Ameliyat sonrasında ilk aşamada elim refleks olarak gözlüğü düzeltmek adına yüzüme gidiyordu. Gözlük olmayınca sonra elim boşta kalıyordu. Çok büyük bir rahatlıkmış" diye konuştu.Op. Dr. Özgür İlhan ise "Akıllı lens sonrası yakını artık görebiliyorum. Araba kullanabiliyorum. Yakınla ve uzakla ilgili hiçbir problemim kalmadı. Gözlükten tamamen kurtuldum. Olmak isteyenlere tavsiye ederim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya

2022-06-29 09:54:42



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