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Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi

DHA

Ukraynalı şarkıcı Jamala, savaş mağduru çocuklar için söyledi


İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) ile Savaşsız Çocukluk (Childhood Without War) proje yönetimi iş birliğinde düzenlenen Jamala konserine ilgi yoğun oldu. Ukraynalı çocuklara destek amaçlı planlanan konsere, Antalya´da barınan savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla, kentte yerleşik yaşayan Ukraynalı aileler ve çocukları katıldı.
Ankara merkezli SGDD-ASAM ile Childhood Without War proje yönetimi tarafından Ukrayna´da devam eden savaştan etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Antalya´da açık hava tiyatrosunda gerçekleşen etkinlikte, 2016 yılı Eurovizyon Şarkı Yarışması birincisi Ukraynalı Jamala sahneye çıktı. Geceye, savaştan kaçarak Türkiye´ye sığınan çocukların yanı sıra, Antalya´da aileleriyle birlikte yerleşik yaşayan Ukraynalı çocuklar katıldı. Konser öncesi Ukraynalı çocukların yaptıkları dans gösterisi ilgi ile izlendi.
Jamala´nın şarkılarına Ukraynalı çocuklar da eşlik etti. Konsere Ukrayna vatandaşları ellerinde `No War´ yazılı dövizlerin yanı sıra ülke bayraklarıyla katıldı.
Konser öncesi düzenlenen basın toplantısında savaşla ilgili düşüncelerini anlatan Jamala, konuşmasına 5 farklı dilde selam verip son olarak `Selamün Aleyküm´ dedi. Rusya´nın başlattığı savaşın çocukları derinden etkilediğini belirten Jamala, "Dört ay boyunca dünyanın farklı noktalarında bulundum. Dünyanın farklı yerlerinde Ukrayna´ya destek sözleri duydum" dedi.
HİBE SİHALAR İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ
Türkiye´nin Ukrayna´ya desteğine minnattar olduğunu vurgulayan Jamala, BAYKAR firmasının 3 TB2 SİHA hibe etmesine de teşekkür etti. Antalya´da barınan Ukraynalı çocuklarla önceki gün birlikte olduğunu, her birinin gözlerine baktığında birer yetişkin gördüğünü vurgulayan Jamala, sözlerini şöyle sürdürdü;
"Ailemde savaşı yaşayan dördüncü nesil kadınım. Daha önce ninem de Kızılordudan kaçmak için aynı şeyleri yaşadı. Bu konserin gelirinin yetim çocuklara ulaşacağını bilmek beni mutlu ediyor. Bu akşam bir de Türkçe şarkı söyleyeceğim. Türkiye´ye ayrıca teşekkür edip minnettarlığımı göstermek isiyorum."
KONSOLOS RUSTAMOV: JAMALA´YA TÜRKİYE´DE VE UKRAYNA´DA SAYGI DUYUYORLAR
Antalya Ukrayna Konsolosu Emir Rustamov ise "Antalya´da Jamala hanımla tanışmak ve Ukrayna´yı burada temsil etmek benim için onurdur. Çocuklar için bir konser düzenlemek güzel bir şey. Konsere destek veren herkese teşekkür ederim. Jamala bizim için çok önemli bir sanatçıdır. 2016 yılında Eurovizyon Şarkı Yarışması´nda kazandığı şarkı Kırım dilindeydi. Bu yüzden Jamala hanıma Türkiye´de ve Ukrayna´da saygı duyup önem veriyorlar" dedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ
2022-06-29 22:16:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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