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Seyyar satıcıların 'saklambaç' taktiği

DHA

Seyyar satıcıların 'saklambaç' taktiği


Tolga YILDIRIM/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde, güneşlenenler arasında dolaşarak tepside midye dolma ya da simit veya kovada mısır satan seyyar satıcıların, zabıtaya yakalanmamak için kullandığı yöntemler şaşırttı. Saklambaç oyunu gibi taktik geliştiren seyyar satıcılar, zabıtayı görünce güneşlenenlerin arasına oturup, tepsilerini gizliyor ya da mısır kovalarını bırakarak farklı yerlerde ekiplerin gitmesini bekliyor.
Havaların ısınmasıyla kentte sahiller dolup taşarken, yasak olmasına rağmen seyyar satıcıların sayısı da arttı. Plajda güneşlenenler arasında dolaşan seyyar satıcılar, kovada kaynamış mısır, tepside midye dolma veya simit ya da poşet bardakta çekirdek satmaya çalışıyor. Uzun süre toz ve güneşe maruz kalan gıdalar da sağlığı tehdit ediyor. Konyaaltı Sahili'nde son günlerde sayıları artan seyyar satıcıların, zabıtaya yakalanmamak için yaptıkları ise şaşırtıyor. Başının üstünde taşıdığı tepside midye dolma satan seyyar satıcı, uzakta zabıtayı görünce güneşlenenlerin arasına oturdu. Zabıtanın uzaklaşmasının ardından tepsisini gizleyerek, sahil şeridinde yürüyen seyyar satıcı, daha sonra satış yapmaya devam etti. Kovadaki suda beklettiği haşlanmış mısırı satan 2 seyyar satıcı da zabıtayı görünce sahilde vakit geçirenlerin yakınına kovasını bırakıp, uzaklaştı. Daha sonra zabıta, fark ettikleri kovaya el koyarak satışı engellemeye çalıştı.
'MİDYE DOLMA EN TEHLİKESİ'
Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, yaz aylarının gelmesiyle sahillerde tepsi üzerinde midye dolma, mısır, açıkta simit, poşette çekirdek satanlara sıkça rastlandığını kaydetti. Bu tarz satış şekillerinin sağlık açısından büyük risk taşıdığını belirten Manavoğlu, özellikle açıkta satılan midye dolma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Manavoğlu, "Merdiven altı, kayıtsız, onayı olmadan üretilen midye; sıcak havada soğuk zincire uyulmadan satışı halk sağlığını tehdit ediyor" dedi.
Hijyenik ortamda satılmayan midye dolmanın sağlığa zararlarını anlatan Manavoğlu, "Midye dolmada escherichia coli, salmonella, listeria monocytogenes, vibrio gibi bakterilerin oluşması yüksek ihtimal. Açıkta satılan midye dolmalarda hijyenik üretim söz konusu değil. Soğuk zincire uyulmuyor. Sahilde açıkta satılan midye dolma tüketilmesi hastalıklara yol açabilir. Hamilelerin çocuk düşürmesine neden olabilir ya da bağışıklık sistemi zayıf bireylerde uzun süre hastanede kalacak şekilde tedaviye ihtiyaç duyulabilir" diye konuştu. 
'GIDA ZEHİRLENMESİNE NEDEN OLUR'
Sahillerde kaynamış mısır satışına da sıkça rastlanıldığını dile getiren Şube Başkanı Manavoğlu, kovalarda buz ya da su takviyesi yapılarak satılan ürünlerin de sağlığı olumsuz etkilediğini söyledi. Hijyenik ortamda satılmayan mısır ürünlerinde escherichia coli, koliform bakterileri oluştuğunu anlatan Manavoğlu, "Kaynamış mısır haşlandıktan sonra suda bekletiliyor, belirli süreyle su ve buz takviyesi yapılıyor. Su mikrobiyel girişe uygun ortam. Özellikle mısır grubu ürünlerde ortam koşullarının uygun olmamasından kaynaklanan bakteriler, sağlığı olumsuz etkiler. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş, gıda zehirlenmesi görülebilir" dedi.
Ali Manavoğlu, açıkta satılan simit ve çekirdeğin toz veya yabancı madde bulaşması sonrası güneşin altında uzun süre beklemesiyle bakteri oluşumunun hızlandığını söyledi. Manavoğlu, insanların açıkta satılan, uzun süre güneşe maruz kalan gıda ürünlerini tüketmemesi gerektiğini belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2022-06-30 10:31:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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