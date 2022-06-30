En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig 20222023 sezonu hazırlıklarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, sağlık kontrolünden geçti.

Alanyaspor teknik ekibi ve futbolcuları gruplar halinde sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık ekibinin gözetiminde 2 gün süren kontrollerde yeşilturunculu takımın kan testleri, kardiyoloji, ortopedi, dahiliye, kulakburunboğaz ve göz muayeneleri yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.