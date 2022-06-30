Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs, alışveriş merkezinde yakalandı

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Antalya’nın kaçırıldığı iddia edilen Melike Alanay, kaçırdığı iddia edilen Y.Ö, ile birlikte alışveriş merkezinde yakalandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz günlerde ailesi tarafından kaçırıldığı ileri sürülen Melike Alanay, Demirtaş Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin çalışması sonucu Konaklı Mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinde bulundu. Yanında bulunan Y.Ö’nün kendisini kaçırdığını ve zorla alıkoyduğunu belirten Melike Alanay’ın şikayeti üzerine şüpheli Y.Ö, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Y.Ö, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Y.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Melike Alanay’ın 7 ay önce Y.Ö, ile kaçtığı, ailesinin televizyon programına çıktığı belirtildi. Melike Alanay, birlikte kaçtığı Y.Ö’nün evli olduğunu bilmediğini ve pişman olduğunu söyleyerek ailesinin yanına geri döndüğü öğrenildi.

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