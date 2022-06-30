Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı Şüpheli, mahallelinin tepkisi üzerine kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya’da bir kişi, tartıştığı genç kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Yardım için koşanları kadının yanına yaklaştırmayan öfkeli şahıs, mahallelinin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı, ağır yaralı kadın ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Yenimahalle 2435 sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Özkan G. ile kız arkadaşı N.K. sokakta bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşürken Özkan G., yanında taşıdığı bıçakla N.K’yı boğaz ve boyun kısmından defalarca bıçakladı. N.K. isimli kadın, bıçak darbeleri sonrası kanlar içerisinde yere yığılırken, çığlıkları duyan etraftakiler olaya müdahale etmek istedi. Elindeki bıçağı bırakmayan öfkeli şahıs, yerdeki N. K’nın baş kısmını ayaklarının arasına alıp yanına kimseyi yanaştırmadı. Mahallelinin artan tepkisi üzerine Özkan G, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin lk müdahalesi sonrası ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise Özkan G’yi yakalamak için çevrede araştırma başlattı.



“Bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı"

Olayın görgü tanıklarından Fatma Rıfatoğlu, sesleri duyup evinin balkonuna çıktığını belirterek, “Biz olayın bu duruma geleceğini bilmiyorduk. İçeriye kaçtığım an her şey olmuş ve bitmişti. İnsanlar da bir anda kalabalıklaşmıştı. Polis arandı ama gelene kadar kadın can çekişiyordu. Kadını bıçakladı ve kimseye de müdahale izni vermedi. Komşularda taş ve eline geçirdikleriyle şahsa müdahale etmeye çalıştı ama bıçağı filan etrafa salladığı için kimse bir şey yapamadı" diye konuştu.



“Yürüyerek olay yerinden kaçtı”

Bir diğer görgü tanığı Sebahat Rıfatoğlu da, "İlk başta kavga ettiler, sonradan bıçak çıktı. Biz olayın son kısmına yetiştik. Kadın yerde yatıyordu herkes başına gelince şahıs yürüyerek olay yerinden kaçtı. Sonrasında ambulans geldi ve kadını götürdü. Ben adamın kadını tutup yere yatırdığı kısmını gördüm” dedi.



İkna olmadı

Öte yandan şüpheli Özkan G’nin, N.K.'yi bıçakladıktan sonra yere yatırma ve yanına kimseyi yaklaştırmadığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde ayrıca iki kişinin saldırganı ikna etmeye çalışması ve ardından bir süre sonra yaralı kadının ambulansa yer alması da yer aldı.

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