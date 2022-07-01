15 bin liralık bisikletini çalan hırsıza böyle seslendi: "Yok pahasına gitmesin" Antalya'da gündüz vakti elektrik destekli bisikletin çalındığı anlar kameralara yansıdı

Antalya’da gündüz vakti gözünün önünden 15 bin TL değerindeki elektrik destekli bisikleti çalınan genç, hırsıza seslenerek, "Bisikletim yok pahasına gitmesin, geri getirirse ben ona yardımda bulunurum" dedi.

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz çarşamba günü öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Turizm acentesinde çalışan Yunus Kıran (32), elektrik destekli bisikletini iş yerinin yan tarafına park etti. İş yerinin güneşliklerinin kapalı olmasını fırsat bilen hırsız, bir süre bankta oturduktan sonra bisiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. Durumu fark eden Kıran, koşmasına rağmen hırsızın arkasından yetişemedi. Güpegündüz iş yerinin önüne gelen şüphelinin bir süre kapı önündeki bankta oturup etrafı izlediği, kimsenin olmadığı anda ise bisiklete binip uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Durumu polise bildiren Kıran, gelecek mutlu haberi bekliyor.

Gözlerinin önünden elektrik destekli bisikleti çalınan Yunus Kıran, “Her günkü gibi işe geldim ve bisikletimi yan tarafa park ettim. O gün burada semt pazarı vardı ve çok kalabalıktı. Şahıs bu durumdan faydalanarak geliyor, bankta bir süre etrafı takip ediyor. Devamında da bisikletimi alıp götürüyor” dedi.

Bisikletinin 15 bin TL civarında bir değeri olduğunu dile getiren Kıran, “Normalde iş yerinin güneşliği yarıya kadar açık olurdu ve dışarıyı görüyordum. O gün güneşlik kapalıydı, o yüzden göremedik. Şahsı tam giderken gördük ama arkasından koştuk yetişemedim. Çok yazık oldu. İnşallah en yakın zamanda bulunur, tek temennim bu yönde. O kadar emek vererek aldığım bisiklet, bu kadar kolayca elimden alınması zoruma gitti. Şahıs görüntülerde geliyor, banka oturuyor, etrafı izliyor, kimsenin olmadığına emin olduğu an götürüyor” diye konuştu.



"Geri getir"

Hırsıza seslenen Kıran, “Getirse biz ona bir şekilde yardım yaparız, yeter ki bisikletimi getirsin. Çok ucuz bir rakama vermektense bize geri getirsin” dedi.

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