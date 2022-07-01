Polislerin ‘Sarsılmaz’ eğitimi nefes kesti Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği Sarsılmaz SAR 223P, polis teşkilatının envanterindeki yerini aldı Profesyonel eğitmenler tarafından kadın ve erkek polislere verilen ileri seviye atış eğitimleri adeta nefesleri kesiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polislerin ‘Sarsılmaz’ eğitimi nefes kesti Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği Sarsılmaz SAR 223P, polis teşkilatının envanterindeki yerini aldı Profesyonel eğitmenler tarafından kadın ve erkek polislere verilen ileri seviye atış eğitimleri adeta nefesleri kesiyor

İHA

Polislerin ‘Sarsılmaz’ eğitimi nefes kesti Türk mühendislerince geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği Sarsılmaz SAR 223P, polis teşkilatının envanterindeki yerini aldı Profesyonel eğitmenler tarafından kadın ve erkek polislere verilen ileri seviye atış eğitimleri adeta nefesleri kesiyor

Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği ‘Sarsılmaz (SAR 223P)’, 81 ildeki polis teşkilatının eğitim envanterinde ve sahada kullanılmaya başlandı. Sarsılmaz ile eğitime çıkan polislerin ileri seviye atış eğitimleri ise nefesleri kesti.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 81 ildeki polis teşkilatının envanterine katılan ve Türk mühendislerince özgün olarak geliştirilen yerli ve milli piyade tüfeği ‘Sarsılmaz SAR 223P, polis eğitimleri ve sahada kullanılmaya başlandı. Bir polisin ihtiyacını karşılayabilecek ürün yelpazesine sahip olan Sarsılmaz, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu’ndaki ileri seviye atış eğitimlerinde yerini aldı. Yılda üç kez verilen eğitimlere teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis katılıyor.

Eğitimler nefes kesiyor
Sabahın erken saatlerinde kentin çeşitli bölgelerinden gruplar halinde poligona gelen polislere ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından envantere katılan silahların tanıtımı, ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapılıyor. Son olarak ise aktif silah eğitiminde atış eğitimi veriliyor. Polisler, alanında profesyonel eğitmen polis memurları tarafından verilen eğitimlerde, kendi beylik ve MP5 makineli tabancaların yanı sıra bu yıl envantere dahil edilen Sarsılmaz SAR 223P ile atışlar gerçekleştiriyor. Nefes kesen eğitimlerde güvenlik ise ön planda tutuluyor.

Beylik tabancaları ve MP5 ile de eğitim alıyorlar
Eğitimlerin üç aşamada gerçekleştiği bilgisini paylaşan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü’nde görevli 16 yıllık polis memuru Mehmet Çiçek, personellere silahların kullanımı, teknik özellikleri hakkında bilgiler verildiğini, bir diğer aşamada söz konusu silahlarla pratik eğitimler yapıldığını ve son olarak da atış eğitiminin gerçekleştiğini aktardı. Çiçek, eğitimlerde bu yıl SAR 223P’nin de dahil olduğunu, bunun yanı sıra polislerin kendi beylik tabancaları ve MP5 makineli tabancayla eğitim aldığını söyledi.

"Hedeflerdeki başarıyı görünce bütün yorgunluğumuz gidiyor"
Eğitimlerde kalma gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirten eğitmen 12 yıllık Polis Memuru Şahin Doğru da, buradaki amacın var olan seviyeyi daha da yukarıya çıkarmak olduğundan bahsetti. Doğru, “Yoruluyoruz ama buradaki hedeflerdeki başarıyı gördükten sonra da bütün yorgunluğumuz gidiyor” dedi.

"Vatanımız ve bayrağımız için canımızı seve seve feda etmeye hazırız"
Eğitmenlerden Komiser Yardımcısı Nisa Aydın ise, eğitimlerde kadın ve erkek ayrımının yer almadığına dikkat çekerek, “Teşkilatımızda kadın, erkek her türlü zorlu görevi yerine getirmek için varız. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın, herkesin en üst seviyede eğitim alması için çaba sarf ediyoruz. Gerektiğinde vatanımız, bayrağımız için seve seve canımızı feda etmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından gelecek eğitim taleplerini değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahibiz"
Yurt dışındaki ülkelerin eğitim taleplerini değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Aydın, “İl Emniyet Müdürümüz Mehmet Murat Ulucan’ın himayelerinde, ilimiz atış alanlarının fiziki şartlarının yeterli seviyeye gelmesi, ayrıca biz eğitici personelin gelişimi için gerekli şartları sağlaması neticesinde, gerek ülke içinden, gerek ülke dışından gelecek talepleri ya da ihtiyaç hasıl olması durumunda bu tür talepleri değerlendirebilecek donanım ve tecrübeye sahibiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bombalar altında kemoterapi aldı, ameliyat için Antalya'yı seçti
YEREL HABERLER Bombalar altında kemoterapi aldı, ameliyat için ...
15 bin liralık bisikletini çalan hırsıza böyle seslendi: "Yok pahasına gitmesin" Antalya'da gündüz vakti elektrik destekli bisikletin çalındığı anlar kameralara yansıdı
YEREL HABERLER 15 bin liralık bisikletini çalan hırsıza böyle ...
Birisi perdeledi, diğeri askıda duran şortları pazar arabasına doldurdu İşyerine gelen 2 kadın kaşla göz arasında 2 bin TL değerindeki şortları çaldı
YEREL HABERLER Birisi perdeledi, diğeri askıda duran şortları pazar ...
FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor'da Ömer Toprak ilk antrenmanına çıktı
Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip yanına kimseyi yaklaştırmadı Şüpheli, mahallelinin tepkisi üzerine kaçarken, ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Sokak ortasında bıçakladığı kadının başında bekleyip ...
Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yanına kimseyi yaklaştırmadı
YEREL HABERLER Sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yanına kimseyi ...
Alanyaspor'un kamp programı belli oldu
YEREL HABERLER Alanyaspor'un kamp programı belli oldu
Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı açıldı Başkan Böcek’ten iki açılış birden
YEREL HABERLER Emekliler Kahvesi ve Kadın Kooperatifleri Satış Alanı ...
Mahmutlar Spor Kompleksi’nde geri sayım
YEREL HABERLER Mahmutlar Spor Kompleksi’nde geri sayım
İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü olay yerinden kaçtı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İki araç kafa kafaya çarpıştı, polisi gören sürücü ...
Mevsim geçişlerinde propolis tüketimi önerisi Doç. Dr. Engin Celep: " Yetişkinler yoğurt gibi sevdikleri bir gıda ile karıştırarak günde 2-4 tatlı kaşığı ve çocuklar da günde 1-2 tatlı kaşığı tüketebilir"
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde propolis tüketimi önerisi Doç. Dr. ...
Kaza yapıp aracı ve yaralı kadını bırakıp kaçan sürücü, geri dönüp kazayı uzaktan izlerken yakalandı Antalya'da kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kaza yapıp aracı ve yaralı kadını bırakıp kaçan ...
Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün ...
Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs, alışveriş merkezinde yakalandı
YEREL HABERLER Genç kadını kaçırdığı iddia edilen şahıs, alışveriş ...
Turistler de bu kütüphaneyi tercih ediyor Farklı dillerde 20 bin üzerinde kitap arşivi var
YEREL HABERLER Turistler de bu kütüphaneyi tercih ediyor Farklı ...
Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün sektörü pes ettiren bir yapılanma
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan 'Demir Yumruk' açıklaması: Bütün ...
Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da
YEREL HABERLER Ömer Toprak resmen Antalyaspor'da
Ömer Toprak FTA Antalyaspor’da
YEREL HABERLER Ömer Toprak FTA Antalyaspor’da
Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde 20 bin metrekarelik havuz alanlarında 95 kişilik cankurtaran ekibi görev yapıyor
YEREL HABERLER Alanında uzman cankurtaran ekibi gün boyu görevde 20 ...
Duruş bozukluğu boyun düzleşmesine neden oluyor Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü: “Boyun düzlüğü, boynun uzun süre anormal postürde çalışılmasını gerektiren mesleklerde görülüyor” “Boyun düzlüğünde egzersiz, tedavinin vazgeçilmez bir parçası olmalıdır” “Postürün tek başına düzeltilmesi bile boyunda ağrı ve spazmı azaltıyor”
YEREL HABERLER Duruş bozukluğu boyun düzleşmesine neden oluyor Fizik ...
Yaşam malzemesi keçe, sanatçıların elinde sanata dönüştü
YEREL HABERLER Yaşam malzemesi keçe, sanatçıların elinde sanata ...
Filenin genç akrepleri stadyumda çalıştı
YEREL HABERLER Filenin genç akrepleri stadyumda çalıştı
1 milyon TL'ye yakın vurgun iddiası üzerine 354 dairelik siteye kayyum atandı Antalya’da site sakinlerini isyan ettiren 1 milyon TL'ye yakın vurgun Siteye kayyum olarak atanan emekli polis Ferruz Mutlucan “827 bin TL borç olduğunu gördüm”
YEREL HABERLER 1 milyon TL'ye yakın vurgun iddiası üzerine 354 ...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.