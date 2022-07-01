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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ATB Başkanı Çandır: “İhracat itici güç"

İHA

ATB Başkanı Çandır: “İhracat itici güç"

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, yılın ilk çeyreğinde ekonomi yüzde 7.34 büyürken, tarımın yüzde 0.94 büyüdüğünü, bu büyümenin de son 6 yılın en düşük birinci çeyrek büyümesi olduğunu belirterek, ikinci çeyrek büyümesinde ihracatın başı çekeceğini söyledi.
ATB haziran ayı meclis toplantısı, Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında yapıldı. Yönetimin bir aylık çalışmasıyla ilgili üyelerin bilgilendirildiği toplantıda ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, tarım, ekonomi ve kent gündemiyle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdi. Çandır, Borsa’nın 102. yaşını kutladığını belirterek, “Kentimiz tarımı ve ticaretinin gelişimi için 102 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. İlk günkü heyecanımızla ve beş yıldızlı hizmet kalitemizle daima üyelerimizin, sektörümüzün ve kentimizin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz” dedi. Çandır, kuruluşundan bu yana Borsa’da faaliyet göstermiş herkese teşekkür ederken, vefat edenlere de Allah’tan rahmet diledi.

Antalya Lisesi ‘Tarihi 100 Lise’ listesinde
Çandır, Antalya Lisesi’nin tarihi binasının başka bir kuruma devredilmesi haberlerini takip ettiğini belirterek, “Antalya Lisesi, 1898 yılından bu yana hizmet veren, bakanlığın ‘Tarihi 100 Lise’ listesinde bulunan, kentimizin ve milli eğitimin en önemli değerlerindendir. Lisenin başka bir kuruma devri, kentimizin ve milli eğitimin hafızasından bir değerimizin daha silinmesi anlamına geliyor. Değerlerimizi bir bir yitirdikçe çocuklarımıza anlatacağımız anılar da eksiliyor. Lisenin tarihinin ve toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulmasını, bu ve benzeri konularda daha duyarlı davranılmasını diliyorum” diye konuştu.
ATB Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, 2022 yılının ilk yarısının geçen yıldan daha hareketli geçtiğini söyleyerek, “Özellikle kentimizin ekonomik ve ticari hareketliliği, ülkemiz ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Yılın yarısında hem geçen seneye göre hem de ülke ortalamasına göre daha yüksek seyreden ekonomik hareketliliğimizi korumaya odaklandık. Ancak kontrolümüz dışındaki gerçekleşmeler dikkatimizi dağıtmaktadır. Özellikle tarımda maliyet, finansmana erişim, üretim, mevzuat ve iklim koşulları giderek zorlaşmaktadır” dedi.

“İhracat itici güç”
2021 yılında ekonomi yüzde 11 büyürken, tarımın yüzde 2,16 küçüldüğünü belirten Çandır, “6 yılın ardından ilk kez küçülme yaşamıştık. Yılın ilk çeyreğinde ise ekonomi yüzde 7.34 büyürken, tarım yüzde 0.94 büyüdü. Bu büyüme de son 6 yılın en düşük birinci çeyrek büyümesi oldu. İkinci çeyrek büyümemizi daha yüksek bekliyoruz” diye konuştu.
İkinci çeyrek büyümesinde ihracatın başı çekeceğini söyleyen Çandır, “Yılbaşından itibaren sektörümüzün ihracatı ülkemizde yüzde 22, kentimizde ise yüzde 7 artmıştır. Yaş meyve sebze ihracatı ise ülkemizdeki yüzde 1 artarken, kentimizde yüzde 6 arttı. Yaş meyve sebze, tıbbi aromatik bitkiler ve süs bitkilerinde daha iyi bir ikinci yarı geçireceğimizi umuyoruz” diye konuştu.

“Bankalar kredi musluğunu kıstı”
Ticari hareketliliğin önemli göstergelerinden birinin de kredi kullanımı olduğunu ifade eden Çandır, kredi kullanımındaki düşüşe dikkat çekti. Bankaların kredi musluğunu kıstığını ifade eden Çandır, şunları söyledi:
“Aylık gerçekleşmelere baktığımızda son dönemde bir zayıflama görülmekteydi. Nitekim ticari kredi kullanımı ülkemizde aylık yüzde 3 kentimizde ise yüzde 0.26 artmıştır. Tarımda da benzer bir durum yaşanmaktadır. Tarımsal krediler kentimizde yüzde 4 ülkemizde ise yüzde 13 artmıştır. Bu yavaşlama, kentimizin gelecekteki hareketliliği için risk barındırmaktadır. Çünkü uzun bir süredir kentimiz ekonomisi, kredi ile büyüme sağlama yoluna girmiştir. Bu yavaşlamada bankaların kredi musluklarını kısmasının da etkili olduğunu düşünüyoruz. Üyelerimiz gerekli koşulları karşılamalarına rağmen son dönemde talep ettikleri miktarda krediye erişemediklerini ifade ediyorlar. Özellikle tarımda kredi musluklarının kısılması demek önümüzdeki dönemde tarımsal üretimin düşmesi, dışa bağımlılığın ve enflasyonun artması ve ekonomik küçülme demektir.”

Ekonomi Şurası’nda talepler
Çandır, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleşen TOBB Türkiye Ekonomi Şurası’nda sektörün sorunları ve çözüm önerilerini paylaştığını kaydetti. Çandır, Antalya’nın yapısına uygun bir destekleme ve tarımsal yatırımlara uygun teşvik modüllerinin geliştirilmesini talep ettiğini anlatırken, tarımsal desteklerin 3 yıllık vadeler için önceden açıklanmasını ve ödemelerin sezon başında yapılmasını, destek ve teşviklerin çevresel ve ekolojik koşullar dikkate alınarak yeşil uygulamalar üzerinden artırılmasını, SGK prim desteklerinin artırılmasını ve sürekli hale getirilmesini talep ettiğini söyledi. Çandır, üreticilerin uygun fiyatlarla girdi tedarik etmeleri için Ziraat Bankası finansmanı ile organize girdi tedarik platformunun (GİTAP) hayata geçirilmesini, tarım için özel bir abone grubu oluşturulmasını, gübre, ilaç ve yem gibi ürünlerin yerli üretiminin etkili ve hızlı bir biçimde desteklenmesini, Hazine arazilerinin bilgilerinin sektörde yatırım yapacak kişilerin erişimine sunulmasını, birlikte üretimin motive edilmesini, tarım sayımı yapılmasını ve her beş yılda bir güncellenerek veri toplama ve izleme ağı oluşturulması taleplerini de ilettiğini belirtti. Çandır, “Sorunlarımızı ve geliştirdiğimiz çözüm önerilerimizi ilgilileri ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz ve çözümü içinde takipte olacağız. Taleplerimizin olumlu sonuçlanmasını diliyorum. Bu ortamı sağlayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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