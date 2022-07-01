Antalya’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Antalya'da coşkuyla kutlandı.

Törenler Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Antalya Bölge Liman Başkanlığı, Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Şubesi ve Gemi Mühendisleri Odası tarafından Atatürk abidesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Antalya BB Bandosu tarafından İstiklal Marşı çalındı ve hep bir ağızdan söylendi.

Tören etkinlikleri çerçevesinde Antalya Yat Limanı'ndan denize açılarak Antalya Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, Antalya Bölge Liman başkanı Mustafa Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Yrb. Murat Sezgin, Antalya BB Danışmanı Lokman Atasoy, DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından Deniz Şehitleri anısına bir çelenk bırakıldı. Ardından sutopu gösterisi yapıldı.

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