Başkan Uysal: “Bu kıyılarda çakıl taşı bile mavi bayraklı olur”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla gerçekleştiren mavi bayrak töreninde, “Bu kıyılarda Muratpaşa Belediyesi koordinasyonuna çakıl taşı tahsis edilse o da mavi bayraklı olur. Biz o titizliği, o duyarlılığı gösteririz” diye konuştu.

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu falez plajlarına mavi bayrakları törenle teslim edildi. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda düzenlenen tören, belediyenin Konserve Koyu Falez Plajı’nda gerçekleşti. Törene Başkan Uysal eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.



Üst üste 7’nci ödül

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende TURÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Kuru, günün en büyük gururlarından birinin de Muratpaşa Belediyesi’nin üst üste 7’nci kez En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülünü alması olduğunu söyledi. Kuru, “Ben de Muratpaşa’da yaşayan biri olarak ayrı bir gurura sahibim. Sayın Başkanım, sizi yürekten kutluyorum” dedi.



33 kriter

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, mavi bayrak ödülünün sezon başında ve ortasında sahada yapılan kontroller sonucunda 33 kriteri yerine getiren plajlara verildiğine dikkat çekti. Ergiydiren, “Mavi bayrak ödülü her sene yenilenen ve her sene kontrol edilen bir ödüldür. Sayın Başkan Ümit Uysal’a ve değerli ekibine bu kondisyonda ve bu kararlılıkla süreci yürüttükleri ve kalite anlamında üzerine koyan çalışmalar yaptıkları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Vatansever insanların eseri”

Başkan Uysal, ise Türkiye için başarının uzun vadeli düşünen vatansever insanlar sayesinde yakalandığını söyledi. Günü kurtarma hedeflerinin, popülist yaklaşımların başarı çıtasının çok düşük olduğuna dikkat eken Başkan Uysal, “90’lı yılların başında Abdülkadir Ateş, Turizm Bakanı olarak görev aldı. Ve mavi bayrak sistemine sivil bir vakıf üzerinden akredite olduk. Ve hala bunun deyim yerindeyse ekmeğini yiyoruz. Siyaset dışı bir alan. İşte bu vizyoner, uzun vadeli düşünen vatansever insanların eseri” diye konuştu.



İklim krizine dikkat çekti

Mavi bayrak ödülünün dünya çapında bir standardı belirlediğini aktaran Başkan Uysal, ancak bugün denizlerin, temiz su kaynaklarının bugün tehdit altında olduğunu söyledi. Bu anlamda çevre alanında gerçekleştirilen çalışmaların ihtiyari bir faaliyet olmaktan çıktığına dikkat çeken Başkan Uysal, “Hayatımızı savunma, günlük yaşamımızı, gıda hakkımızı savunma, var olma hakkımızı savunmaya dönüştü. Bu yolculukta beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum” dedi.



Arka plandaki kaygılar

Muratpaşa Belediyesi’nin Antalya’nın falezlerinin denizle buluştuğu noktada mavi bayraklı 5 plajının bulunduğunu aktaran Uysal, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu kıyılardaki 10 plaj daha bizim koordinasyonumuzda olsa hepsi mavi bayraklı olur, inanın. Talep de ediyoruz ama bazı kaygılar arka planda etkiliyor. Alamıyoruz. 6’ncıyı alamadık. 8 kere müracaat etmemize rağmen, 10 kere müracaat etmemize rağmen. Eğer bu kıyılarda Muratpaşa Belediyesi koordinasyonuna çakıl taşı tahsis edilse o da mavi bayraklı olur. Biz o titizliği, o duyarlılığı gösteririz. Evet, bu yıl da beş plajımızın beşi birden mavi bayrak kriterlerini korudu. Katkılarınızdan dolayı sizlere ve plajlarımızı kullanan, şehrimizi bir çevre koruma şehrine dönüştüren komşularımıza çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından Konserve Koyu Falez Plajı’nın mavi bayrağı göndere çekilirken tören plajda su jimnastiğiyle devam etti.

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