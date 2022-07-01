Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına salonda başladı

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da A Takım oyuncuları ilk antrenmanını salonda gerçekleştirdi.

Antalyaspor’da altyapı oyuncularının ardından A Takım'da forma giyen futbolcular da toplandı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Futbol Sorumlusu Nuri Şahin yönetimindeki antrenmanda futbolcular salonda fitness çalıştı. Kırmızıbeyazlılar daha sonra sahadaki kısa süreli koşu ile çalışmasını tamamladı. Akdeniz ekibi ikinci antrenmanının akşam saat 20.00’da yapacak.

Sağlık kontrolünün ardından 3 gün tesislerde çalışacak olan Antalyaspor daha sonra birinci etap kampı için Burdur’a hareket edecek. 414 Temmuz tarihleri arasında Burdur’da hazırlıklarını sürdürecek olan kırmızıbeyazlılar, 7 Temmuz’da Metalist Kharkiv, 10 Temmuz’da Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz’da Bodrumspor’la hazırlık yapacak.

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