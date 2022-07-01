Su altındaki istilacı türler milli sporcu ile konuşuldu

Alanya Belediyesi, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı çerçevesinde “İstilacı Türlerin Ekosisteme Etkileri, Deniz Canlıları, Deniz Ekosistem Bilgileri” konulu etkinlik düzenledi. Etkinliğin konuğu Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu milli sporcu Müjdat Turan oldu.

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı çerçevesinde “İstilacı Türlerin Ekosisteme Etkileri, Deniz Canlıları, Deniz Ekosistem Bilgileri” konulu özel bir etkinlik düzenledi. Alanya Belediyesi Mutfak Kültür Evi’nde düzenlenen etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenalp, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan, Alanya Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Kerim Balıktay, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Mavi Bayrak Antalya Koordinatör Yardımcısı Ömer Keskin ve Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa katıldı. Programın konuğu Türkiye Serbest Dalış Şampiyonu Milli Sporcu Müjdat Turan oldu.



Serbest dalış ve balıkçılık konuları işlendi

Serbest dalış ve balıkçılık konularıyla ilgili katılımcılar ile bir söyleşinin gerçekleştirildiği programda milli sporcu Turan, “Dün en çok duyduğumuz türlerden Aslan Balığı, Balon Balığı avladım. Bu türlerin bulundukları yerde kendisine ait olanlar dışında tüm balıkları yok edip, sadece kendisine ait bir yaşam alanı oluşturduğu gözleniyor. Benim görüşüm Aslan balığı ile mücadelede en etkili yöntem dalarak avlamak. Çünkü bu balık kaya altında saklanıyor. Ağa takılma şansı çok az. Balon balığına gelince, bizim gücümüzün üzerinde bir olay. Bu devlet destekli bir politika ile azaltılması gereken bir durum. Kuyruk 5 değil, 15 TL olmalı. Biz atalarımızdan bu denizleri tertemiz aldık. Gelecek nesillerimiz için yeniden o hale getirmeliyiz” diye konuştu. Söyleşinin ardından Turan’a Başkan Yardımcısı Ali Yenialp tarafından “Sevgi Hep Vardı” tablosu verildi.

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