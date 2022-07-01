Palmiye ağacının gövdesinde Frenk yemişi

Antalya’da rüzgar nedeniyle yıkılan palmiye ağacının gövdesinde yeşeren Frenk yemişi (Hint inciri) görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Cami cemaati tarafından dikilen Frenk yemişi 4 tane de meyve verdi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi'nde bir caminin bahçesinde bulunan palmiye ağacı bir süre önce şiddetli rüzgara dayanamayarak yıkıldı. Bunun üzerine palmiye ağacı gövdesinden kesildi. Kesilen palmiye ağacının içerisine Kuzey Amerika'nın bazı bölgelerinde bulunan Opuntia cinsinin bir türü olan Frenk yemişi (Hint inciri) dikildi. Kısa sürede yeşeren bitki 4 tane de meyve verdi. Cami cemaati tarafından dikildiği öğrenilen Frenk yemişinin palmiye ağacındaki duruşu görenlerde şaşkınlık oluşturuyor.

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