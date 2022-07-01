Antalya'ya haziranda 1,8 milyon turist geldi



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ'in en önemli turizm merkezlerinden Antalya'ya haziran ayında hava yoluyla 1 milyon 869 bin 206 turist geldi. 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arası 6 aylık dönemde ise geçen yıla göre yüzde 176 artışla, 4 milyon 284 bin 513 turiste ulaşıldı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 2022 yılı ilk 6 aylık dönem ve haziran ayı turist sayıları açıklandı. 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arası kenti hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 176 arttı. 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Antalya'yı hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyon 284 bin 513 oldu.

Antalya'da, haziran ayındaki turist sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 133 artışla 1 milyon 869 bin 206 oldu. Geçen yıl 1 Ocak30 Haziran döneminde 1 milyon 550 bin 671 olan turist sayısı, bu yıl sadece haziran ayında, geçen senenin 6 aylık toplamının üstüne çıktı.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk 5 ülkeden 4'ü Avrupa'dan oldu. Haziran ayında 954 bin 998 kişiyle Almanya en çok turist gönderen ülke oldu. Almanya'yı 785 bin 623 turistle Rusya, 434 bin 919 turistle İngiltere, 237 bin 805 turistle Polonya ve 160 bin 977 turistle Hollanda takip etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2022-07-01 16:43:40



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