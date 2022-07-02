Alanya’da hentbol şampiyonası başladı

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Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Antalya’nın Alanya ilçesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası ve Minikler Türkiye Şampiyonası 34 il, 77 takımdan bin 232 sporcunun katımıyla başladı.

Milli Egemenlik Stadı’nda 6 kortta gerçekleştirilen 27. Ramazan Demirci Açık Alan Hentbol Turnuvası’nda 26 takım mücadele ediyor. 75. Yıl Spor Salonu ve Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Minikler Türkiye Şampiyonası’nda 43 takım mücadele ediyor.



Hentbol şampiyonasında kortej yürüyüşü

34 ilden bin 232 sporcunun katıldığı kortej yürüyüşü 30 Haziran Perşembe akşamı yapıldı. Sporcular Alanya Belediye Binası önünden İskele Şelale Meydanı’na yürüdü. Ardından Şelale Meydanı’nda müsabakalar öncesi müzik eşliğinde eğlendiler. Uluslararası Plaj Hentbolu Galip Dere Plajı’nda 8 takımın katılımıyla yarın saat 20.00 da başlayacak. Organizasyon 5 Temmuz Salı günü yapılacak törenlerle son bulacak.

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