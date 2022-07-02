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Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada

DHA

Sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı kamerada


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşıyla saldırdı. Bir sağlık personelini darbedip, ambulansa zarar veren Caner D. kaçarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla adrese gitti. Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağılık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi. Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı. Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi. Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü. Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darbetti. Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi. Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi. Saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2022-07-02 10:25:49

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