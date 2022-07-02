Kumluca Devlet Hastanesi yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak

Antalya’nın Kumluca ilçesinde yapımı devam eden Kumluca Devlet Hastanesi’nin yıl sonuna kadar tamamlanıp 2023 yılında hizmete açılacağı bildirildi.

Yapımı devam Kumluca Devlet Hastanesi inşaatını inceleyen AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, yeni hastane binasının bodrum ve terasıyla beraber 11 katlı 24 bin metrekare kapalı alan, 2 bin 200 metrekare acil servis, ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan ve idari binalar cerrahi branş servisleri olan, her odası tek kişilik her bir katta sadece yedi yatak olan üst düzey bir hastane olacağını söyledi.



2023 yılının ilk günlerinde hizmet vermesi bekleniyor

Hastanenin ayrıca 124 araçlık üç katlı kapalı otoparkı olacağını belirten Uysal, “Hastanemizin tamamında kullanılan tüm malzemeler birinci sınıf olup yapılan işçilik en üst standartlardadır. Sterilizasyon çamaşırhanesi ve yemekhanesi de olan bu yeni binamız Krom İnşaat tarafından yapılmakta ve Kasım 2022’de tamamen bitirilip teslim edilmesi planlanıyor. Allah’ın izni ile hastanemizin 2023 yılının ilk günlerinde de hastanemizin halkımızın kullanımına açılacağına inanıyorum” dedi.

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