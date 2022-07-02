Sevgililerin kıskançlık kavgası, araya giren genci canından bezdirdi Biri kendine zarar verdi, diğeri sinir krizi geçirip bayıldı Kavgaya denk gelip sevgilileri yatıştırmaya çalışan genç, ‘Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım’ diyerek sitem etti

Antalya’da kıskançlık krizine girip birbirine saldıran iki sevgili ortalığı ayağa kaldırdı. Sevgililerden erkek olanı kendisine bıçakla zarar verirken, kadın sinir kriziyle baygınlık geçirdi. Kavgaya denk gelen bir genç ise, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım” sözleriyle sevgililere sitem etti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki falezlerin yakınında yaşandı. Aralarında kıskançlık yüzünden tartışma çıkan Mehmet T. (45) ve Sevim U. (44), bir süre sonra park içerisinde birbirleriyle kavga etmeye başladı. Sevgililerden Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verirken, sinir krizi geçiren Sevim U. da falezlere yakın kısımda baygınlık geçirdi. Bu sırada iki sevgiliyi sakinleştirmeye çalışan Cengiz Panoğlu, polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen polis ekipleri, iki sevgiliyi ayrı noktalara götürdü. Polis kendinden geçen kadının, yakıcı güneşten etkilenmemesi için başında bekleyerek gölge oluşmasını sağladı.



"Bir ara iyilerdi"

İki sevgilinin sürekli birbiriyle kavga ettiğini belirten Cengiz Panoğlu, “Birini tutuyorum aşağı atlıyor, biri bayılıyor buraya düşüyor. Kan ter içerisinde kaldım. Kendi aralarında kıskançlık yüzünden tartışıyorlar. O, ona ‘niye baktın’ diyor, bu ‘sen beni aldatıyor musun?’ diyor. Bir ara iyi olmuşlardı ama artık sürekli bir kavga halindeler” dedi.

Sevgililer, kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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