Sevgililerin parkta 'kıskançlık' kavgası; bıçakla kendisine zarar verdi



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, sokakta yaşadıkları ve sevgili oldukları belirtilen Mehmet T. (45) ile Sevim U. (44), parkta kıskançlık nedeniyle kavga etti. Mehmet T., bıçakla kendisini yaralarken, Sevim U. ise fenalık geçirdi.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesindeki Yavuz Özcan Parkı'nda bulunan falezlerde meydana geldi. Sokakta yaşadıkları ve sevgili oldukları öne sürülen Mehmet T. ile Sevim U. arasında, iddiaya göre, kıskançlık nedeniyle tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mehmet T., bıçakla kendisine zarar verdi. Sevim U. ise bu sırada fenalaştı. İkilinin kavgasını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aynı ambulansa aldıkları Mehmet T. ile Sevim U.'yu hastaneye götürdü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2022-07-02 14:46:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.