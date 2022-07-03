Sinyalizasyon direğine çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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Antalya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Araç sürücüsü 22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya ilçesi Kestel Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Hakan Barlin (22) idaresindeki 07 AVM 206 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Araçta bulunan yaralı ikisi yabancı uyruklu 3 kadın sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere sevk edilirken, sürücü Barlin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Barlin’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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