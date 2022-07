11 şehir ‘güzellik’ için buluştu

US Fuar tarafından bu yıl Antalya’da 2’incisi gerçekleştirilecek Estetik Güzellik Kişisel Bakım Kozmetik ve Kuaför Ekipmanları Fuarı (Beutylife&Cosmo Hair Expo) hazırlıkları çerçevesinde 11 şehrin meslek odası başkanları bir araya geldi.

Geçtiğimiz yıl on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapan Beutylife&Cosmo Hair Expo’nun 2’incisi bu yıl 2427 Eylül tarihleri arasında yine Antalya’da gerçekleştirilecek. Katılımcı ve ziyaretçi yoğunluğuyla sektörün Türkiye’deki etkin organizasyonları arasına girmeyi başaran Estetik Güzellik Kişisel Bakım Kozmetik ve Kuaför Ekipmanları Fuarı’nın bu yıl daha da görkemli geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, “Bölgesel güç birliği sergileyeceğimiz Beutylife&Cosmo Hair Expo, bu yıl 20 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi ağırlayacak. Turizmin başkenti Antalya’da 2’incisini gerçekleştireceğimiz fuarımız için 11 şehrin ilgili meslek odası yöneticisiyle istişare toplantımızı yaptık. Sektörün Türkiye’deki en önemli organizasyonu için geri sayım başladı. Birçok marka şimdiden fuarda yerini ayırttı. Yoğun ilgiden çok memnunuz” dedi.

Fuarın Antalya Kuaförler ve Manikürcüler Esnaf Odası, Antalya Berberler Esnaf Odası başta olmak üzere birçok kurumun desteğiyle gerçekleştirileceğini belirten US Fuar Genel Müdürü Ülker Selviler de, “Fuarımıza 81 ilden sektör temsilcilerini davet ediyoruz. Uluslararası birçok markanın yeni ürünlerini, medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, SPA, wellness ve fitness ile ilgili en gelişmiş cihaz, teknoloji, ekipman ve yöntemlerini sergileme fırsatı sunacak olan fuarlarımızda, alanında uzman, yerli ve yabancı doktorları, plastik cerrahları, estetik ve güzellik uzmanlarını, dermatologları, kuaförleri, makyaj sanatçıları ve diğer sektör profesyonelleri ağırlayacağız. Geçen yıl sektör temsilcilerinden tam not alan ve birçok firmanın yeni bağlantılar yaptığı Beauty Life Expo ve Cosmo Hair Expo’nun ikincisinde hedefimiz ziyaretçi sayısında 20 bini aşmak. Alanında Türkiye’nin en büyük organizasyonları arasına giren fuarımızla ilgili meslek odası başkanlarımızla geniş çaplı bir iş birliğini istişare etme imkanı bulduk” diye konuştu.

Fuar öncesi Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına Antalya Kuaförler Manikürcüler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tolgahan Demir, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun, Isparta Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Evrensel Mehmet Demiralay, Burdur Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Veli Soy, Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adem Şahin, Söke Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yılmaz Demiryürek, Denizli Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Yakup Güleç, Uşak Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yusuf Afşar, Afyon Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Suat Uygur, Kütahya Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu işletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çaltı ile Konya Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Veli Baranok katıldı.

