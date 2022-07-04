Ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı atınca yakalandı İki adet ruhsatsız tabanca ve fişekleri ele geçirildi

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Antalya’nın Kaş ilçesinde bir şahıs, jandarma kontrolü sırasında yakalanmamak için yanındaki ruhsatsız tabancalarını çatıdan aşağı attı. Jandarma ekiplerinin dikkati şahsı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İslamlar Mahallesi’nde bulunan bir kafe işletmesini kontrol etti. Bu esnada A.Ü. isimli şahsın, işletmenin çatısına çıkarak; 2 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara takılı vaziyette 2 adet şarjör, 9 adet 9x19 milimetre çapında tabanca fişeğini yere attığı görüldü. Ekipler tabancalar ve fişekleri ele geçirdi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlandığı bildirildi.

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