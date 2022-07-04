Mavi bayraklı plajlar online oldu

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin mavi bayraklı falez plajlarında doluluk oranları artık internet üzerinden anlık takip edilebilecek. www.muratpasabld.gov.tr/plajlar adresine girenler Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarında boş şezlong olup olmadığı daha evden, otelden çıkmadan öğrenecek.

Girişlerin ücretsiz, şezlongşemsiye kullanım ücretinin ise 20 TL olduğu mavi bayraklı plajlar, gezi rehberlerine, ‘Görmeden gitmeyin’ listelerine çoktan girerken Muratpaşa Belediyesi, özellikle Kurban Bayramı tatili öncesi plajlara özel bir yazılımı uygulamaya aldı. Belediyenin resmi internet sitesinin plajlar sekmesinden kullanıma sunulan yazılımla Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajlarında doluluk oranı anlık takip edilebiliyor. Yazılım, şezlonglar üzerine yerleştirilen karekodlar üzerinden çalışıyor. Yazılım sayesinde kent sakinleri ve turistler daha evden, otelden çıkmadan hangi plajda boş şezlongşemsiye olduğunu öğrenebiliyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin doluluk oranını anlık olarak bildirdiği falez plajlarından İnciraltı, 2016’da açıldı. Belediyenin şezlongşemsiye ve büfe hizmeti de verdiği plajda 192 şezlong yer alıyor. İlk Mavi bayrağını 2018’de alan Erenkuş Falez Plajı’nda ise 180 şezlong bulunuyor. Adını bulunduğu koydan alan Korserve Koyu Plajı ise bu yıl 4’üncü kez mavi bayrak almaya hak kazanırken plajda 161 şezlong yer alıyor.

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