Mobilyaları otomobilin tavanında taşıdılar Karayolunda pes dedirten görüntü

Asgari ücret ne kadar artacak?

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'nın Serik ilçesinde araç üzerinde koltuk ile yolculuk yapan şahıslar, cep telefonu ile kaydedildi.

SerikAntalya karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen olayda seyir halindeki araç üzerinde kanepe ve içerisinde yine mobilya bulunan otomobili görenler gözlerine inanamadı. Vatandaşlar o anları cep telefonu ile kaydettiler. Seyir halindeki diğer bir araçta bulunan vatandaş gülerek, "Güvenli taşımacılık" diyerek tepkisini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.