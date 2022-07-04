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Antalya’da gecekonduyu küle çeviren yangın ekipleri seferber etti Konteynerde çıkan yangın, gecekonduyu alev alev yakarak küle çevirdi Çalışanlardan bazıları çaresizce izledi bazısı ise ekiplere su taşıdı

İHA

Antalya’da gecekonduyu küle çeviren yangın ekipleri seferber etti Konteynerde çıkan yangın, gecekonduyu alev alev yakarak küle çevirdi Çalışanlardan bazıları çaresizce izledi bazısı ise ekiplere su taşıdı

Antalya’da konteyner ve işyeri deposu olarak kullanılan gecekondu, çıkan yangında alev alev yandı. Ekiplerin seferber olduğu yangını söndürme çalışmalarını çalışanlar çaresizce izlerken bir vatandaş ise ekiplere su taşıdı.
Yangın, sabah saat 08.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Suphi Türel Caddesi üzerinde çıktı. Boş arazi içerisinde bulunan konteynerden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyerek önce arazi üzerinde bulunan otluk alana daha sonra da otların yanması ile içerisinde inşaat malzemelerinin bulunduğu gecekonduya sıçradı. Yangının büyümesi ile olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Bazı vatandaşlar ise çalışan ekiplere su getirdi. İşyeri çalışanları ise çaresizce oturarak yangını izledi. Ekiplerin köpüklü suyla da müdahale ettiği yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında konteyner içerisinde ve gecekondu içerisinde kimsenin olmaması bir faciayı önledi. Çok sayıda inşaat malzemesi ise yanarak küle döndü. Yangının çıkış nedeni yapılan incelemenin ardından netlik kazanacak. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

“İşyeri olarak kullanıyorduk”
Yaşanılanları anlatan Hüseyin Fidan, “Arkadan ateş çıkmış. Kimse göremedi. Birisi mi yaktı nasıl oldu bilmiyorum. İşyeri olarak kullanıyorduk. İnşaat malzemeleri vardı. Zararımıza bakacağız. Zararımız çok” diye konuştu.

“Biz suyla müdahale ettik ama başaramadık”
Medeni Fidan ise,” Olay sabah saatlerinde oldu. İtfaiye aradık biraz geç geldi. Adresi bilmediğimizden dolayı tarif edemedik. Biz suyla müdahale ettik ama başaramadık. Önce konteyner sonra gecekondu yandı” diyerek olayı anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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