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Lavanta balının kilosu 250 TL

DHA

Lavanta balının kilosu 250 TL


İbrahim LALELİAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)KARACİĞER yağlanması başta olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiğine inanılan lavanta balının üretimi için gün sayılıyor. Sadece temmuz ayında çiçek veren lavantanın polenlerini işleyen arıları takip eden arıcılar, lavanta balının kilosunu 250 TL'den satıyor. Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans Engin Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor" dedi.
Türkiye'nin gül bahçesi Isparta, lavanta üretimiyle de dikkat çekiyor. Keçiborlu ilçesindeki Kuyucak, Kuşçular, Aydoğmuş, Çukurören ve Ardıçlı köylerinde yapılan lavanta üretiminden yılda 1,5 tonun üzerinde çiçek elde ediliyor. Görsel güzelliğinin yanı sıra kırsal turizme sağladığı katkıyla ön plana çıkan lavanta, bal üreticilerinin de ilgisini çekti. Türkiye'nin farklı bölgelerinden kovanlarını lavanta bahçelerinin yakınına getiren bal üreticileri, lavantanın 30 günlük çiçekli döneminde çiçeğin özünden faydalanıyor. Elde ettikleri lavanta balını; lavanta tarlalarının hasat döneminde kovanlardan çıkaran bal üreticileri, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki butik alışveriş merkezlerine gönderiyor. Geçen yıl kilosu 150 ile 200 TL'den satılan lavanta balı, yoğun ilgiden dolayı bu yıl 250 TL'den satışa sunulacak.
'AROMASI KADAR ŞİFALI OLMASIYLA BİLİNİYOR'
2018 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olarak 65 kovanıyla bölgede yerleşik arıcılık yapmaya başladığını belirten Engin Özcan, "Benim tek amacım; lavanta balı üretmek. Başka bal peşinde değilim, arılarımı gezdirmiyorum. Yılın 1 ayı burada lavanta çiçeklerinden taşıdıkları özlerle petekleri lavanta balıyla dolduruyorlar" dedi.
Bölgede 3 binin üzerinde kovan bulunduğunu hatırlatan Özcan, "40 gün sonunda bölgemizde 4 ila 5 ton arasında lavanta balı üretiliyor. Benim arılarım 500 kiloya yakın bal yapabiliyor" diye konuştu.
Lavanta balının ekonomik analizi üzerine yüksek lisans yaptığını aktaran Özcan, "Lavanta balı da bizim yöremize ait bir bal çeşidi. İnsanlar, yeni lezzetleri keşfetmeyi seviyor. Lavanta balının aroması, tercih edilirliğini artırıyor. Lavanta balının tadı hafiftir, şifalıdır. Özellikle karaciğer yağlanmasına oldukça faydalıdır" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİAlparslan ÇINAR
2022-07-04 10:42:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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