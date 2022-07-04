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Kekova'da zeytinliklerin satışa çıkarılması 'kaçak yapı' endişesine yol açtı

DHA

Kekova'da zeytinliklerin satışa çıkarılması 'kaçak yapı' endişesine yol açtı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın doğal güzellikleri ve tarihi değerleriyle öne çıkan Demre'ye bağlı Kekova'daki adalarda çok sayıda zeytinlik ve doğal sit alanı niteliğindeki araziler, sahipleri tarafından satışa çıkarıldı. Çivi dahi çakılamayacak bölgedeki zeytinliklerde, satış sonrası kaçak yapılaşmadan endişe ediliyor.
Demre ilçesinde batık tarihi kentin de bulunduğu dünyaca ünlü Kekova Adası'ndaki zeytinlikler, sahipleri tarafından satışa çıkarıldı. Kekova ve Üçağız Yarımadası'nda bir taraftan çok sayıda kaçak yapıyla ilgili şikayetler bulunurken, diğer taraftan bu adalardaki doğal sit alanı ve zeytinlik arazilerle ilgili satış ilanları arttı. Kaçak yapıların birçoğuyla ilgili yıkım kararı olmasına rağmen uygulanmadığı, bazılarıyla ilgili mahkeme süreçlerinin devam ettiği Kekova'da, son dönemde çok sayıda zeytinlik ve doğal sit alanı konumundaki araziler satışa çıkarıldı.
SATIŞ İLANLANLARI ARTTI
İnternet üzerinden verilen satış ilanlarından birinde Kekova Adası'nda müstakil tapulu 16 bin 273 metrekarelik zeytinlik için toplamda 1 milyon 627 bin TL talep ediliyor. Ada üzerindeki alanın zeytinlik olmasına rağmen 'Satılık Arsa' ibaresi dikkat çekiyor. Bir başka ilanda, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ndeki Kekova Adası'nda 20 bin metrekarelik arsa için 2,5 milyon TL isteniyor. İmar durumu sit alanı ve zeytinlik olmasına rağmen, 'Satılık Arsa' olarak gösteriliyor. Başka bir ilanda 30 bin metrekare için 4 milyon TL fiyat belirlenmiş. Aynı şekilde zeytinlik alan emlak tipi olarak 'Satılık Arsa' olarak gösteriliyor. Kale Üçağız'da ise denize sıfır Kekova Adası manzaralı özel koyu olan 19 bin 822 metrekare tarla vasfındaki arazi için 65 milyon TL isteniyor.
DOĞAL SİT VE ZEYTİNLİK STATÜSÜNDE
Tarihi batık kenti ile Türkiye'nin dünya turizminde kullandığı tüm reklamlarda görselleri mutlaka kullanılan Kekova'daki satış ilanlarının artışına ilişkin açıklama yapan Antalya Kent İzleme Platformu Başkanı Mustafa Şahin, doğal sit alanı ve zeytinlik statüsünde olan bu özel mülkiyet arazilerine, satışı sonrasında hiçbir şekilde çivi dahi çakılamayacağına dikkati çekti.
`İMARA AÇILMASI MÜMKÜN DEĞİL´
Bu alanlarda yapılaşma mümkün olmamasına rağmen, kaçak yapılaşmalara şahit olunduğunu söyleyen Mustafa Şahin, bölgede daha önce 100 binlik imar planı çalışması yapıldığını, Kekova'nın da bir kısmını içine alan bu plana karşı açılan davanın sürdüğünü kaydetti. Şahin, "Zeytinlik alanların imara açılması mümkün değil. Ama bu şekilde el değiştirmeler mülkiyet hakkında mümkün ve satın alan kişi de kullanım hakkı neyse ancak o çerçevede yararlanabilir" dedi.
`BÖLGE CAZİBE ALANINA DÖNÜŞÜYOR´
Havalimanı, duble yol tarzı doğayı tahrip edecek projelerin bölgedeki vatandaşın iştahını kabarttığını dile getiren Şahin, "Bölge cazibe alanına dönüşüyor. Bundan da herkes bir şekilde nemalanmak istiyor. Örneğin otoyol güzergahı boyunca sit alanları ve tarımsal alanlar tehdit altında kalacak demektir. Kaçak yapılaşma da bölgede en önemli sorunlardan biri" diye konuştu.
BİR GECEDE YAPILAN VİLLA YIKILMIŞTI
Çok sayıda kaçak villa ve benzeri yapının bulunduğu Kekova, Üçağız yarımadalarında 2021'in Temmuz ayında Yazkam Koyu'nda geçmişte ağıl olarak kullanılan taş yapı, İstanbullu bir iş kadını tarafından satın aldıktan sonra ağıl yıkılarak, yerine taştan 70 metrekare villa yapıldı. Orman arazisine yapılan villaya karşı açılan davada, villanın orman arazisine, birinci derecede tarihi ve doğal sit alanına, kıyı kenar çizgisi içine ve Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi içine inşa edildiği için yıkım kararı verildi. Yıkım kararının kesinleşmesinin ardından kaçak inşa edilen villa yıkıldı.
2020'DE DE 4 KAÇAK VİLLA YIKILDI
Yine Demre'de Hazine'ye ait birinci derece doğal ve tarihi sit alanına kaçak yapılan 4 villa, Demre Belediyesi yıkım ekiplerinin müdahalesi sonrası, 2020'nin Ocak ayında villaları yaptıran kişi tarafından kendi iş makineleriyle yıkıldı.
İNGİLİZİN KAÇAK VİLLASI KARARI BEKLİYOR
Üçağız Yarımadası'nda, Özel Çevre Koruma bölgesi ve 1'inci derecede doğal sit alanında 'Ziyat Koyu' olarak adlandırılan bölgede, İngiliz Cloudya Jamey Hankes'in büyük ortağı olduğu Eighty Five Ninety Five İnşaat Emlak Turizm ve Ticaret Şirketi üzerine kayıtlı kaçak yapı yıkılarak, 2020'de villa inşasına başlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Demre Belediyesi'nin yıkım kararları mahkemece onaylandı. Ancak istinaf mahkemesindeki itiraz sürecinin devam etmesi nedeniyle yıkım için bu kararın çıkması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2022-07-04 11:07:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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